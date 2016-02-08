potolok-96

Отличный заказчик. Объяснил, что хочет получить, правки были по делу. Сотрудничеством остался полностью доволен.
Рекомендую к сотрудничеству.
И так, работа сделана, отписываюсь)
До сайта, пробовал Александра на логотипе, все вышло хорошо, решил продолжить с ним.
Как дизайнер показал себя идеально, все мои предложения были проработаны, доведены до идеала и воплощены. Он объяснил почему и как не стоит делать в той или иной ситуации.
Что касается сроков, по моему он вообще не спит, либо делает все очень быстро и ловко.
Доволен на 100%, рекомендую!