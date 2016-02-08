potolok-96

Денис Миронов potolok-96

 
36 летРоссия/Екатеринбург
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
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недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$140
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
Skorol1tnii
26 летМолдова
9 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$140
10 баллов
8 лет назад
Разработка дизайна сайта для компании натяжных потолков
Отличный заказчик. Объяснил, что хочет получить, правки были по делу. Сотрудничеством остался полностью доволен. Рекомендую к сотрудничеству.
И так, работа сделана, отписываюсь) До сайта, пробовал Александра на логотипе, все вышло хорошо, решил продолжить с ним. Как дизайнер показал себя идеально, все мои предложения были проработаны, доведены до идеала и воплощены. Он объяснил почему и как не стоит делать в той или иной ситуации. Что касается сроков, по моему он вообще не спит, либо делает все очень быстро и ловко. Доволен на 100%, рекомендую!
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