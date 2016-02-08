potolok-96

И так, работа сделана, отписываюсь) До сайта, пробовал Александра на логотипе, все вышло хорошо, решил продолжить с ним. Как дизайнер показал себя идеально, все мои предложения были проработаны, доведены до идеала и воплощены. Он объяснил почему и как не стоит делать в той или иной ситуации. Что касается сроков, по моему он вообще не спит, либо делает все очень быстро и ловко. Доволен на 100%, рекомендую!