интернет-маркетинг ван лав

Активы:

- гуманитарное образование (СПбГУ, философский факультет)

- грамотность

- навык работы с MS Office, Adobe, Corel, Maya, Zbrush

- опыт администрирования сайта (от наполнения информацией до изготовления баннеров и минимальное сео)

- ведение группы Вконтакте (проведение акций, работа над лояльностью и негативом)

- менеджмент Интернет-магазина

- копирайтинг и редактура

- опыт организации мероприятий

Прямые руки и желание учиться прилагаются.

Английский — Средний, профессиональная терминология