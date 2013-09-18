интернет-маркетинг ван лав
Активы:
- гуманитарное образование (СПбГУ, философский факультет)
- грамотность
- навык работы с MS Office, Adobe, Corel, Maya, Zbrush
- опыт администрирования сайта (от наполнения информацией до изготовления баннеров и минимальное сео)
- ведение группы Вконтакте (проведение акций, работа над лояльностью и негативом)
- менеджмент Интернет-магазина
- копирайтинг и редактура
- опыт организации мероприятий
Прямые руки и желание учиться прилагаются.
Английский — Средний, профессиональная терминология
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Копирайтинг
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от $1
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Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $1
от 2 дней
нет рейтинга