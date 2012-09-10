potryvayev

Дмитрий potryvayev

 
42 годаУкраина/Николаев
18 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Художник трехмерной графики (3D Artist / CG Generalist)

Занимаюсь комплексным созданием видео проектов, анимационных роликов, рекламы, мультимедийных проектов, а так же статичных изображений используя технологии трехмерной компьютерной графики.

Портфолио
Интерьеры и Экстерьеры
нет отзывов
от $20
от 1 дня
#952
Презентации
нет отзывов
от $50
от 3 дней
#1034
3D-графика
нет отзывов
от $15
от 1 дня
#1151
Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
от $15
от 1 дня
#2206
Обработка фотографий
нет отзывов
от $10
от 1 дня
#3946