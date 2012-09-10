Художник трехмерной графики (3D Artist / CG Generalist)
Занимаюсь комплексным созданием видео проектов, анимационных роликов, рекламы, мультимедийных проектов, а так же статичных изображений используя технологии трехмерной компьютерной графики.
Портфолио
- Трицератопс207 просмотров
- Wine bottle184 просмотра
- Fantasy Knight263 просмотра
- Stemat Spirit207 просмотров
- Diving Bell138 просмотров
- Game Asset (Car)168 просмотров
- Game Asset (Bag)165 просмотров
Интерьеры и Экстерьеры
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от $20
от 1 дня
#952
Презентации
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от $50
от 3 дней
#1034
3D-графика
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от $15
от 1 дня
#1151
Иллюстрации и Рисунки
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от $15
от 1 дня
#2206
Обработка фотографий
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от $10
от 1 дня
#3946