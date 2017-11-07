Начинающий блогер и копирайтер

Пишу преимущественно о мужчинах, женщинах, отношениях, духовном развитии и работе над собой :)

Мои тексты живые, эмоциональные и не без юмора.

Порой выражаюсь очень резко и затрагиваю темы, о которых "приличные" люди предпочитают молчать.

Люблю искренность и честность в изложении. Не люблю сухость и наигранность.

А еще я опытный бухгалтер и люблю наводить порядок в финансах предприятий. Поэтому подобную тематику заказов тоже рассматриваю :)