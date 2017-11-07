Начинающий блогер и копирайтер
Пишу преимущественно о мужчинах, женщинах, отношениях, духовном развитии и работе над собой :)
Мои тексты живые, эмоциональные и не без юмора.
Порой выражаюсь очень резко и затрагиваю темы, о которых "приличные" люди предпочитают молчать.
Люблю искренность и честность в изложении. Не люблю сухость и наигранность.
А еще я опытный бухгалтер и люблю наводить порядок в финансах предприятий. Поэтому подобную тематику заказов тоже рассматриваю :)
Портфолио
- Секс и алкоголь как метод134 просмотра
- Эксперименты в сексе127 просмотров
- Мужчина - причина печальки в жизни женщины131 просмотр
- О мужчинах113 просмотров
- О смелости111 просмотров