Верстаю сайты HTML5, CSS3 по PSD макету.
. Всем привет!
- Верстаю сайты HTML5, CSS3 по PSD макету.
- Помогаю в выборе бесплатного или платного шаблона сайта.
- Разрабатываю дизайн сайта. Стильно, современно, лаконично.
- Создаю сайты на CMS Modx evo и Wordpress.
- Переношу сайт на хостинг.
- Регистрирую домен.
Консультация бесплатно.
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Портфолио
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