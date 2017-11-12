pott1

Константин Терехин pott1

 
35 летРоссия/Красноярск
7 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Верстаю сайты HTML5, CSS3 по PSD макету.

. Всем привет!

- Верстаю сайты HTML5, CSS3 по PSD макету.

- Помогаю в выборе бесплатного или платного шаблона сайта.

- Разрабатываю дизайн сайта. Стильно, современно, лаконично.

- Создаю сайты на CMS Modx evo и Wordpress.

- Переношу сайт на хостинг.

- Регистрирую домен.

 Консультация бесплатно.

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