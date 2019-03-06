Разработка сайтов под ключ, сайтов-визиток,лендингов.

Здравствуйте!

Меня зовут Александр и я занимаюсь профессиональной разработкой сайтов.

Что я вам предлагаю:

-безопасная для вас сделка - предоплата 0%.

- красивый и современный дизайн

- адаптивный дизайн сайта(для телефонов, планшетов)

- правильно построенный сайт в плане маркетинга (т.е. «продающий»)

- полный функциональный сайта

-выполнение всех ваших требований

-строгое соблюдение ТЗ

-проект будет выполнен в ваши сроки (до 2х дней)

-помощь с поиском контента(тексты, изображения)

-индивидуальный подход к каждому клиенту

-панель администратора для редактирования сайта

- полностью оптимизированный по загрузке сайт

- вывод сайта в поисковые системы(Google Search Console)

-доступ к аналитике(Google Analytics)

-продвижение сайта в поисковой выдаче

Связаться со мной:

+380734068321

+380674758128

Telegram/Viber, или в телефоном режиме. Звоните в любое время суток!