Разработка сайтов под ключ, сайтов-визиток,лендингов.
Здравствуйте!
Меня зовут Александр и я занимаюсь профессиональной разработкой сайтов.
Что я вам предлагаю:
-безопасная для вас сделка - предоплата 0%.
- красивый и современный дизайн
- адаптивный дизайн сайта(для телефонов, планшетов)
- правильно построенный сайт в плане маркетинга (т.е. «продающий»)
- полный функциональный сайта
-выполнение всех ваших требований
-строгое соблюдение ТЗ
-проект будет выполнен в ваши сроки (до 2х дней)
-помощь с поиском контента(тексты, изображения)
-индивидуальный подход к каждому клиенту
-панель администратора для редактирования сайта
- полностью оптимизированный по загрузке сайт
- вывод сайта в поисковые системы(Google Search Console)
-доступ к аналитике(Google Analytics)
-продвижение сайта в поисковой выдаче
Связаться со мной:
+380734068321
+380674758128
Telegram/Viber, или в телефоном режиме. Звоните в любое время суток!