potujnii

Александр potujnii

 
23 годаУкраина/Житомир
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад

Разработка сайтов под ключ, сайтов-визиток,лендингов. 

Здравствуйте!

Меня зовут Александр и я занимаюсь профессиональной разработкой сайтов. 

Что я вам предлагаю: 

-безопасная для вас сделка - предоплата 0%.

- красивый и современный дизайн 

- адаптивный дизайн сайта(для телефонов, планшетов)

- правильно построенный сайт в плане маркетинга (т.е. «продающий»)

- полный функциональный сайта

-выполнение всех ваших требований

-строгое соблюдение ТЗ

-проект будет выполнен в ваши сроки (до 2х дней)

-помощь с поиском контента(тексты, изображения)

-индивидуальный подход к каждому клиенту

-панель администратора для редактирования сайта

- полностью оптимизированный по загрузке сайт

- вывод сайта в поисковые системы(Google Search Console)

-доступ к аналитике(Google Analytics)

-продвижение сайта в поисковой выдаче

Связаться со мной: 

+380734068321

+380674758128

Telegram/Viber, или в телефоном режиме. Звоните в любое время суток!

Дизайн сайта