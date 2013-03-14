Я предлагаю перечень услуг:

------РЕРАЙТИНГ------

* С исходным текстом; ---0,5 WMZ

* Без исходного текста (+оплата за поиск); ---0,8 WMZ

Любые тематики текстов, кроме пропагандирующих наркотики, порнографию, насилие...

------КОПИРАЙТИНГ------

* На любые темы, кроме узкоспециализированных. Не хочу отнимать ваше время.

------ГРАФИКА------

* Создание шапок для сайта/ форума;

* Рекламных баннеров;

* Другие услуги.

Связь:

ICQ: 565100

E-mail: [email protected]

Короткие сроки работы. Сроки указываю заранее. Не работаю в выходные, праздничные дни.

Пожалуйста, не отнимайте драгоценное время попусту.