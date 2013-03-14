Я предлагаю перечень услуг:
------РЕРАЙТИНГ------
* С исходным текстом; ---0,5 WMZ
* Без исходного текста (+оплата за поиск); ---0,8 WMZ
Любые тематики текстов, кроме пропагандирующих наркотики, порнографию, насилие...
------КОПИРАЙТИНГ------
* На любые темы, кроме узкоспециализированных. Не хочу отнимать ваше время.
------ГРАФИКА------
* Создание шапок для сайта/ форума;
* Рекламных баннеров;
* Другие услуги.
Связь:
ICQ: 565100
E-mail: [email protected]
Короткие сроки работы. Сроки указываю заранее. Не работаю в выходные, праздничные дни.
Пожалуйста, не отнимайте драгоценное время попусту.
Действие аккаунта приостановлено!