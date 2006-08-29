Письменный перевод деловой документации, сайтов, художественных текстов.
Работа гидом-переводчиком с группами-туристов.
Знание терминологии: легкой промышленности, fashion-индустрии, недвижимости, экономики.
Опытный пользователь ПК (MS Office, Internet Explorer, Outlook Express, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Acrobat Reader, QuarkXPress, Corel Draw).
Ежемесячный перевод каталога "Галерея Недвижимости" на английский язык, перевод материалов для сайта www. g-n. ru.
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