Здравствуйте ;) Разработаю для вас классный дизайн 🖖🏻

 Я в социальных сетях:

◽ Мое портфолио на Behance: https://www.behance.net/polina_ist

◽ Рисую в Instagram: https://www.instagram.com/ya_chtoto_risuyu/

◽ Vk: https://vk.com/polina_ist

📞 Контакты для связи:

◽ Telegram: polina_ist или +7 931 243 05 12

◽ WhatsApp : +7 931 243 05 12

◽ Skype: polina_ist или 8 931 243 05 12

◽ Почта: [email protected]

С радостью созвонюсь с вами для обсуждения деталей)

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 Привет!

Меня зовут Полина Истомина, я дизайнер из Санкт-Петербурга и мне 20.

Занимаюсь дизайном 2 года, до веб-дизайна был опыт в полиграфии.

Стараюсь вместить в сутки больше, чем 24 часа и не откладываю задачи в ящик, поэтому дедлайны не переносятся, а закрываются вовремя или раньше срока)

Любовь к дизайну у меня на всех уровнях: с радостью разработаю для вас качественный сайт или мобильное приложение, а также оформлю чек-листы, нарисую иллюстрации для открыток и воплощу прочие графические задачи)