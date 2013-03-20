Т.к спортивная тематика, то хотелось бы чтобы это был знакомый голос похожий на комментатора Гусева или Губерниева, т.е узнаваемый. Запись джинглов к новому году. Скидывайте свои голоса и стоимость! спасибо!
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Отзывы фрилансеров
$15
10 баллов
12 лет назад
Рад был сотрудничать с данным заказчиком
Ответный отзыв
Огромное спасибо за работу! приятно было работать!