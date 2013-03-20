poveselim

Натали poveselim

 
41 год
12 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы фрилансеров

EnterInWeb
38 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$15
10 баллов
12 лет назад
Переделать одностраничник / landing page
Рад был сотрудничать с данным заказчиком
Огромное спасибо за работу! приятно было работать!
Ответный отзыв