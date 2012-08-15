нужно поправить флеш меню, тоесть изменить названия кнопок, и изменить ссилки на которие они ведут, исходник в формате макромедиа флеш 8 есть 45два154четыре86
Веб-программирование1 заявка
Закрыт
11 лет назад
работаю с разними проектами, ищу как и заказчиков так и исполнителей.
знания:
php, mysql, html, css,
дизайн, верстку делаю сам, в отдельних случаях заказую у профисиональних художников.
довожу проекти от задумки до полной работоспособности
индивидуальний подход к каждому проекту
Icq 452154486
нужно поправить флеш меню, тоесть изменить названия кнопок, и изменить ссилки на которие они ведут, исходник в формате макромедиа флеш 8 есть 45два154четыре86
есть псд исходник, верстка его, нужно на основе етого сделать и сверстать дизайн к юзер ареа.
Прикрутить мерчант аккаунт к магазину на друпал+убекарт. примери есть детали icq 452154486