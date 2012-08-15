Директор Проектов

работаю с разними проектами, ищу как и заказчиков так и исполнителей.

знания:

php, mysql, html, css,

дизайн, верстку делаю сам, в отдельних случаях заказую у профисиональних художников.

довожу проекти от задумки до полной работоспособности

индивидуальний подход к каждому проекту

Icq 452154486