Уроки вокала, избавление от зажимов, озвучка текста(бас)

Руслан Буханцев – певец, Заслуженный артист Ингушетии, солист Луганской филармонии, доцент кафедры вокала Луганской государственной академии культуры и искусств им. М. Матусовского. Его голосу присущи красивый тембр и невероятная мощь, а большой диапазон позволяет исполнять самые сложные произведения.Лауреат I премии регионального музыкального фестиваля «Аккорды Донбасса» (г. Стаханов, 2005 год); дипломант открытого фестиваля-конкурса исполнителей патриотической песни «Молодая гвардия» (2009 год). Лауреат I премии (академическое пение) Х Международного фестиваля-конкурса хорового и вокального искусства имени Ф. И. Шаляпина (АР Крым, г. Ялта, 2010 год).Лауреат Гран-При XIII Международного конкурса-фестиваля «У Черного моря» (АР Крым, г. Ялта, 2011 год). Лауреат I-го Международного конкурса-фестиваля классической музыки «Богемская рапсодия» - II место (г.Теплице, Чешская Республика, 2012 год). Обладатель диплома «За высокопрофессиональное выступление» V международного фестиваля органной музыки (г. Ужгород, 2012 год).В 2013 году высокое исполнительское мастерство Р. Буханцева было отмечено в благодарственном письме главы администрации муниципального района г. Валуйки (Российская Федерация).Согласно Указу Главы Республики Ингушетия Юнус-Бека Евкурова от 19.11.2014, Руслану Буханцеву присвоено почетное звание «Заслуженный артист Республики Ингушетия».В 2015 году был награждён грамотой министерства культуры, грамотой главы Республики, и медалью 70-лет Великой Победы, а также отмечен благодарственным письмом "Волгоградского государственного социально-педагогического университета".В октябре 2015 года за участие в благотворительном гала-концерте "Якутия детям Донбасса" был отмечен благодарственным письмом Республики Саха (Якутия).13 декабря 2015 года наряду с солистами Мариинского и Якутского оперных театров исполнил партию Владимира Галицкого в опере "Князь Игорь", премьера которой прошла в Пекине.12 апреля 2016 года с успехом исполнил сразу две партии падре Лоренсо и Герцога в опере А. Харютченко «Монтекки и Капулетти». 1 октября 2016 года был награжден медалью «Луганцы; Верою и усердием». 25 ноября 2016 года награждён как член жури благодарственным письмом международного фестиваля "Наследники победы-2016".24 апреля 2017 года состоялась премьера оперы Римского-Корсакова "Кащей бессмертный", где исполнил партию Бури богатыря.23 марта 2018 года за многолетний добросовестный труд, высокое профессиональное мастерство, значительный вклад в развитие искусства был отмечен государственной наградой "За заслуги II степени"В октябре 2018 года был награжден благодарностью Луганского Национального университета им. В. Даля и почетной грамотой министерства культуры, спорта и молодёжи. 25 марта 2019 года награждён почетной грамотой главы за многолетний труд и преданность своему делу. 3 и 16 апреля 2019 года исполнил партию Бартоло в опере В. А. Моцарта " Свадьба Фигаро"Согласно Указу Главы Луганской Народной Республики Пасечника Леонида Ивановича от 10.05.2019, Руслану Буханцеву присвоено почетное звание «Заслуженный артист Луганской Народной Республики».В сентябре 2019 года стал участником фестиваля-конкурса "Русский бас", который проходил в Нижнем Новгороде.2 ноября 2020 года награждён благодарностью народного совета за высокий профессионализм, пропаганду академического искусства.