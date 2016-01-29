pozinsky

Антон pozinsky

 
40 летРоссия/Санкт-Петербург
9 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Инженер-конструктор, инженер-проектировщик, инженер-строитель

Обо мне

Стаж 8 лет. Разработка проектно-конструкторской документации разделов АС, КЖ, КМ, КМД.

Без вредных привычек. Ответственность. Коммуникабельность. Творчество. Открытость к новизне. Энтузиазм.

Знания и умения

Уверенный пользователь компьютера

Лира, AutoCAD, Exel, Word, Tekla Struktures

Английский язык базовый

Учился по 2006 г:

(СГАСУ) Самарский государственный архитектурно-строительный университет, г. Самара.

Уровень образования: Высшее.

Факультет: Промышленное и гражданское строительство.

Специальность: Промышленное и гражданское строительство.

Форма обучения: Дневная/Очная.

AutoCAD
Портфолио