Инженер-конструктор, инженер-проектировщик, инженер-строитель
Обо мне
Стаж 8 лет. Разработка проектно-конструкторской документации разделов АС, КЖ, КМ, КМД.
Без вредных привычек. Ответственность. Коммуникабельность. Творчество. Открытость к новизне. Энтузиазм.
Знания и умения
Уверенный пользователь компьютера
Лира, AutoCAD, Exel, Word, Tekla Struktures
Английский язык базовый
Учился по 2006 г:
(СГАСУ) Самарский государственный архитектурно-строительный университет, г. Самара.
Уровень образования: Высшее.
Факультет: Промышленное и гражданское строительство.
Специальность: Промышленное и гражданское строительство.
Форма обучения: Дневная/Очная.
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