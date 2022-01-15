Аудит(бесплатно), создание, настройка, оптимизация и сопровождение рекламных кампаний Яндекс Директ и google Ads

﻿Делаю правильную рекламу!

Вместо тысячи слов (только если это не семантическое ядро)про

Я командный игрок и буду с вами в одной команде, чтобы найти клиента, привлечь его внимание и заставить потратить деньги на ваш продукт и оплату моих услуг.

Детали и подробности обсудим.

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