Аудит(бесплатно), создание, настройка, оптимизация и сопровождение рекламных кампаний Яндекс Директ и google Ads
Делаю правильную рекламу!Вместо тысячи слов (только если это не семантическое ядро) про глубокое погружение, 100% гарантии, 10-ти кратное увеличение прибыли, стратегические стратегии и прочее... Я командный игрок и буду с вами в одной команде, чтобы найти клиента, привлечь его внимание и заставить потратить деньги на ваш продукт и оплату моих услуг.
Детали и подробности обсудим.
Viber, WhatsApp с 8:00 до 21:00
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Аттестат MyTarget112 просмотров
- Сертификаты Google Ads101 просмотр
- Сертификат Яндекс Директ134 просмотра