ppc_expert

Игорь ppc_expert

 
50 летРоссия/Курск
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Аудит(бесплатно), создание, настройка, оптимизация и сопровождение рекламных кампаний Яндекс Директ и google Ads

﻿Делаю правильную рекламу!

Вместо тысячи слов (только если это не семантическое ядро) про глубокое погружение, 100% гарантии, 10-ти кратное увеличение прибыли, стратегические стратегии и прочее...

Я командный игрок и буду с вами в одной команде, чтобы найти клиента, привлечь его внимание и заставить потратить деньги на ваш продукт и оплату моих услуг.

Детали и подробности обсудим.

Viber, WhatsApp с 8:00 до 21:00

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