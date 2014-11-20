Настройка Google Adwords и Яндекс Директ

Здравствуйте, меня зовут Сиренко Сергей. Я - специалист по контекстной рекламе.

Немного обо мне:

Контекстная реклама это не просто моя работа, это и мое хобби. Поэтому, я уже не представляю свою жизнь без нее :) и веду свой блог о контекстной рекламе, вы можете его посетить перейдя по ссылке - http://ppcmen.com

Моя цель №1: помочь вам в развитии вашего интернет ресурса, и делать все в срок.

Я полагаю, что мои сильные стороны - пунктуальность и профессионализм.

Как я работаю:

При работе над новым проектом, я сначала общаюсь с клиентом, так чтобы я мог иметь четкое представление о его потребностях и видении проекта. После этого - приступаю за работу.

Примеры моих работ:

В моем портфолио лишь некоторые из проектов, над которыми я работал.

Опыт работы:

1,5 года работы в интернет-магазине на должности интернет-маркетолога.

1,5 года работы в агентстве на должности специалиста по контекстной рекламе.

С 2011 года, я занимаюсь контекстной рекламой. За это время я создал и запустил кампании для более чем 100 клиентов. Я обслуживал клиентов как мелкого бизнеса с одностраничными сайтами (Landing Page), так и крупные интернет-магазины и новостные порталы!

Если вы хотите подробнее узнать о моём опыте - просто напишите мне.

Чем я могу быть полезен?

Настройка контекстной рекламы в Google Adwords и Яндекс.Директ

Настройка медийной рекламы (РСЯ, КМС)

Настройка Ремаркетинга и Ретаргетинга

Настройка Google Analytics и Яндекс.Метрики

Аналитика в Google Analytics и Яндекс.Метрике

И всего всего что связано с контекстной рекламой :)