Здравствуйте, меня зовут Сиренко Сергей. Я - специалист по контекстной рекламе.
Немного обо мне:
Контекстная реклама это не просто моя работа, это и мое хобби. Поэтому, я уже не представляю свою жизнь без нее :) и веду свой блог о контекстной рекламе, вы можете его посетить перейдя по ссылке - http://ppcmen.com
Моя цель №1: помочь вам в развитии вашего интернет ресурса, и делать все в срок.
Я полагаю, что мои сильные стороны - пунктуальность и профессионализм.
Как я работаю:
При работе над новым проектом, я сначала общаюсь с клиентом, так чтобы я мог иметь четкое представление о его потребностях и видении проекта. После этого - приступаю за работу.
Примеры моих работ:
В моем портфолио лишь некоторые из проектов, над которыми я работал.
Опыт работы:
1,5 года работы в интернет-магазине на должности интернет-маркетолога.
1,5 года работы в агентстве на должности специалиста по контекстной рекламе.
С 2011 года, я занимаюсь контекстной рекламой. За это время я создал и запустил кампании для более чем 100 клиентов. Я обслуживал клиентов как мелкого бизнеса с одностраничными сайтами (Landing Page), так и крупные интернет-магазины и новостные порталы!
Если вы хотите подробнее узнать о моём опыте - просто напишите мне.
Чем я могу быть полезен?
- Настройка контекстной рекламы в Google Adwords и Яндекс.Директ
- Настройка медийной рекламы (РСЯ, КМС)
- Настройка Ремаркетинга и Ретаргетинга
- Настройка Google Analytics и Яндекс.Метрики
- Аналитика в Google Analytics и Яндекс.Метрике
- И всего всего что связано с контекстной рекламой :)
- Увеличение количества заявок на услуги и продукты
- Снижение стоимости заказа
- Увеличение CTR
- Снижение цены клика
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