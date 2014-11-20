ppcmen

Сергей Сиренко ppcmen

 
35 летУкраина/Харьков
10 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Настройка Google Adwords и Яндекс Директ

Здравствуйте, меня зовут Сиренко Сергей. Я - специалист по контекстной рекламе.

Немного обо мне:

Контекстная реклама это не просто моя работа, это и мое хобби. Поэтому, я уже не представляю свою жизнь без нее :) и веду свой блог о контекстной рекламе, вы можете его посетить перейдя по ссылке - http://ppcmen.com

Моя цель №1: помочь вам в развитии вашего интернет ресурса, и делать все в срок.

Я полагаю, что мои сильные стороны - пунктуальность и профессионализм.

Как я работаю:

При работе над новым проектом, я сначала общаюсь с клиентом, так чтобы я мог иметь четкое представление о его потребностях и видении проекта. После этого - приступаю за работу.

Примеры моих работ:

В моем портфолио лишь некоторые из проектов, над которыми я работал.

Опыт работы:

1,5 года работы в интернет-магазине на должности интернет-маркетолога.

1,5 года работы в агентстве на должности специалиста по контекстной рекламе.

С 2011 года, я занимаюсь контекстной рекламой. За это время я создал и запустил кампании для более чем 100 клиентов. Я обслуживал клиентов как мелкого бизнеса с одностраничными сайтами (Landing Page), так и крупные интернет-магазины и новостные порталы!

Если вы хотите подробнее узнать о моём опыте - просто напишите мне.

Чем я могу быть полезен?

  • Настройка контекстной рекламы в Google Adwords и Яндекс.Директ
  • Настройка медийной рекламы (РСЯ, КМС)
  • Настройка Ремаркетинга и Ретаргетинга
  • Настройка Google Analytics и Яндекс.Метрики
  • Аналитика в Google Analytics и Яндекс.Метрике
  • И всего всего что связано с контекстной рекламой :)
Результаты моей работы измеримы и понятны:

  • Увеличение количества заявок на услуги и продукты
  • Снижение стоимости заказа
  • Увеличение CTR
  • Снижение цены клика
Google Ads
Отзывы заказчиков
OldSkorpin
Илья 
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$20
10 баллов
9 лет назад
Настроить рекламу в гугле
Сергей сделал все как договаривались в срок. Ответил на необходимые вопросы. Рекомендую.
Илья - отличный заказчик! Постановка задачи и оплата - все четко и понятно. Рекомендую!
Ответный отзыв
Контекстная реклама
1 отзыв
$5/час
от $5от 1 дня
#74