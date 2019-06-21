ppguu

Дмитрий ppguu

 
35 летРоссия/Воронеж
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Архитектор Microsoft BI

Опыт внедрения технологий на базе MS BI - 8 лет. 

Более 30ти успешных внедрений. (Несколько банков из топ 10 РФ, крупнейшие ритейлеры и т.д. )

Есть опыт работы с зарубежными заказчиками.

В нашей команде есть как технические специалисты, так и профессиональные дизайнеры, которые смогут подобрать наиболее информативную и презентабельную визуализацию Ваших отчетов.

Так же мною получен статус Эксперта в области Microsoft Business Intelligence.

Наши услуги:

  • Аудит текущих BI решений с целью оптимизации
  • Анализ потребностей заказчика
  • Разработка хранилищ данных
  • Построение аналитических моделей и кубов
  • Проработка дизайна аналитических панелей и дэшбордов
  • Проведение обучения для сотрудников заказчика
  • Консультации и техническая поддержка
p.s. Мы команда профессионалов, которая может предложить цены, в 2 раза дешевле интеграторов!