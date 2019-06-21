Архитектор Microsoft BI
Опыт внедрения технологий на базе MS BI - 8 лет.
Более 30ти успешных внедрений. (Несколько банков из топ 10 РФ, крупнейшие ритейлеры и т.д. )
Есть опыт работы с зарубежными заказчиками.
В нашей команде есть как технические специалисты, так и профессиональные дизайнеры, которые смогут подобрать наиболее информативную и презентабельную визуализацию Ваших отчетов.
Так же мною получен статус Эксперта в области Microsoft Business Intelligence.
Наши услуги:
- Аудит текущих BI решений с целью оптимизации
- Анализ потребностей заказчика
- Разработка хранилищ данных
- Построение аналитических моделей и кубов
- Проработка дизайна аналитических панелей и дэшбордов
- Проведение обучения для сотрудников заказчика
- Консультации и техническая поддержка
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