Качественно и в сроки - основные отличия профессионала

Почему стоит обратится именно ко мне? Хороший вопрос.... Если вам нужна качественно выполненная в строк работа, если вам НЕ нужна головная боль с мыслями: "Как там мой проект, всё ли в порядке?" - Велком:))

Одних iPhone было продано около 70 млн. и это только за половину 2020. Исходя из этого вопрос: "А будет ли сайт адаптивным?" можно не задавать - ответом будет "конечно же да)" если вы не пожелаете иного. Даёшь валидный код