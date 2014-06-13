Видеосъемка, монтаж, 3D графика, анимация, инфографика, аранжировка,озвучка

Добрый день, меня зовут Павел Покидко.

Уже 8 я профессионально занимаюсь видеосъемками, видеомонтажем, созданием звуковых эффектов, музыки, инфографики и 3D графики.

Имеется свое железо, камеры, слайдеры, электронные стабилизаторы и т.д.

Готов и могу выполнять работы любой сложности и в сжатые сроки, ввиду своего профессионализма, а также имеется наработанная база партнеров, которая позволяет в разы ускорять процесс, если того требует заказ.

Живу и дышу видео-съемками. Среди моих партнеров такие компании, как: Sony, Globsl Point, Газпром, Range Rover, Русский стандарт, Петрович и многие другие.