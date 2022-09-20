Упс, ваш сайт уже готов💥 💥 💥 Ui | Ux | Web Дизайн | Интерфейсы

4+ года опыта в веб-дизайне, 6+ лет опыта в графическом дизайне. Дипломированный Ui/Ux дизайнер. Создаю удобный пользовательский интерфейс, который еще и продающий.

Мой подход:

☁ Интерфейс любого уровня ☁ Интуитивный UX ☁ Достижение целей ВАШЕГО бизнеса/проекта ☁

Что входит в мою работу:

1.Исследование вашей ЦА

2. Исследования ваших конкурентов

3. Исследование целей и задач продукта

4. Подбор референсов

5. Создание скелета интерфейса

6. Проектирование интерфейса дизайна и адаптивов

7. Подготовка UI-KIT

8. Анимации, иконки и визуализация взаимодействия

Связь со мной:

Tg: @ppolandd

VK: https://vk.com/pvoynovskaya

Behance: https://www.behance.net/7259c6a7