Упс, ваш сайт уже готов💥 💥 💥 Ui | Ux | Web Дизайн | Интерфейсы
4+ года опыта в веб-дизайне, 6+ лет опыта в графическом дизайне. Дипломированный Ui/Ux дизайнер. Создаю удобный пользовательский интерфейс, который еще и продающий.
Мой подход:
☁ Интерфейс любого уровня ☁ Интуитивный UX ☁ Достижение целей ВАШЕГО бизнеса/проекта ☁
Что входит в мою работу:
1.Исследование вашей ЦА
2. Исследования ваших конкурентов
3. Исследование целей и задач продукта
4. Подбор референсов
5. Создание скелета интерфейса
6. Проектирование интерфейса дизайна и адаптивов
7. Подготовка UI-KIT
8. Анимации, иконки и визуализация взаимодействия
Связь со мной:
Tg: @ppolandd
VK: https://vk.com/pvoynovskaya
Behance: https://www.behance.net/7259c6a7
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