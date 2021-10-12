Коммерс. Специалист по настройке и ведению рекламы на всех площадках.
Настройка и ведение рекламы яндекс
Настройка и ведение рекламы гугл
Сбор ключевых слов и их сегментация для рекламных кампаний
Настройка инструментов аналитики яндекс метрика и гугл аналиктс
Написание продающих объявлений
Настройка utm-меток
Проведение платных консультаций по ведению и настройке рекламы в сети интернет
Настройка таргетированной рекламы в Facebook, ВКонтакте, Instagram
Ретуширование, редактирование, обтравка, чистка изображений любой сложности
Создание баннеров для любых типов рекламы
Разработка и создание логотипа
Разработка и создание дизайна для сайта
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