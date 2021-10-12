Коммерс. Специалист по настройке и ведению рекламы на всех площадках.

Настройка и ведение рекламы яндекс

Настройка и ведение рекламы гугл

Сбор ключевых слов и их сегментация для рекламных кампаний

Настройка инструментов аналитики яндекс метрика и гугл аналиктс

Написание продающих объявлений

Настройка utm-меток

Проведение платных консультаций по ведению и настройке рекламы в сети интернет

Настройка таргетированной рекламы в Facebook, ВКонтакте, Instagram

Ретуширование, редактирование, обтравка, чистка изображений любой сложности

Создание баннеров для любых типов рекламы

Разработка и создание логотипа

Разработка и создание дизайна для сайта