Разработчик ПО, Delphi, C++ Builder, С#

Опыт разработки ПО более 3 лет. Опыт командной разработки ПО более 2-х лет

работа с БД InterBase, FireBird, Oracle, Access, SQL Server, My SQL - ХП, запросы любой сложности, оптимизация

большой опыт репликации данных, перенос информации между серверами

работа с большими объемами данных

разработка пользовательского интерфейса

создание компонент

ООП

работа с WinApi

работа с сетью, реализация клиент серверных приложений

работа с Email (Pop3, SMTP, MAPI, IMAP4, шифрование)

работа с COM+ (MS Office(построение отчетов Word, Excel), Borland StarTeam (Работа с CR, файлами, фильтрами, перенос данных с 2005 на 2008 сервер))

рефакторинг и оптимизация кода

Проекты:

Объектный доступ к БД (таблице базы данных сопоставляется объект, который позволяет создавать, загружать, сохранять запись в БД, "привязывать" поля таблицы к элементам управления, выполнять дополнительные проверки перед сохранением)

Унификация доступа к различным серверам БД (Oracle, FireBird, InterBase)

Система управления жизненным циклом предприятия (планирование и контроль выполнения задач, работа с замечаниями и предложениями пользователей, интеграция с Borland StarTeam, разграничение прав доступа к объектам системы)

Подсистема репликации данных (поддерживаются сервера БД Oracle, FireBird, InterBase, среды передачи данных: CCmail, Email (POP3, SMTP, IMAP4, MAPI (+декодирование TNEF))

Подсистема пошагового изменения структуры БД на основе DDL скриптов

Подсистема резервного копирования (резервирования и восстановления БД серверов Oracle, FireBird, InterBase в различных комбинациях)