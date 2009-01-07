ppv_orient

Успешный опыт переводов с английского / на английский с 1993 г.
Образование высшее (физкультурное 1991 г.)
кандидат пед. наук, (теория и методика спортивной тренировки, 1997)
1995-2001 устный и письменный перевод на миссиях МЭГАТЭ на Украине, В Литве, Казахстане и в России;
1997-2000 письменный перевод по проекту LISA (Ленинградская АЭС - Департамент энергетики США);
1999-2008 устный и письменный перевод в программе Библиотеки Конгресса "Открытый Мир"
2006-2008 письменный перевод презентаций и бизнесспроектов для "Русских Фондов"
И еще много всего менее глобального от медицины до банковского дела и автостороения.
Про синхрон молчу, хотя и этим грешен...
Уверенный пользователь ПК, опыт работы в картографии (GIS, GPS, OCAD).
TRADOS 6.5
При необходимости готов выслать более подробное резюме.
Действие аккаунта приостановлено!