ppv_orient

Успешный опыт переводов с английского / на английский с 1993 г.

Образование высшее (физкультурное 1991 г.)

кандидат пед. наук, (теория и методика спортивной тренировки, 1997)

1995-2001 устный и письменный перевод на миссиях МЭГАТЭ на Украине, В Литве, Казахстане и в России;

1997-2000 письменный перевод по проекту LISA (Ленинградская АЭС - Департамент энергетики США);

1999-2008 устный и письменный перевод в программе Библиотеки Конгресса "Открытый Мир"

2006-2008 письменный перевод презентаций и бизнесспроектов для "Русских Фондов"

И еще много всего менее глобального от медицины до банковского дела и автостороения.

Про синхрон молчу, хотя и этим грешен...

Уверенный пользователь ПК, опыт работы в картографии (GIS, GPS, OCAD).

TRADOS 6.5

При необходимости готов выслать более подробное резюме.