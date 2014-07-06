ВКонтакте
1)Цена за тысячу друзей\подписчиков - 290р
2)Цена за тысячу репостов - 290р
3)Цена за тысячу голосов в опросе - 290р
4)Цена за тысячу комментариев - 290р
Услуги в Twitter
1)Накрутка фолловеров за тысячу штук- 290р
2)Накрутка ретвитов за тысячу- 290р
Услуги YouTube
Просмотры за тысячу- 290р
Подписчики за тысячу - 290р
Лайки к видео за тысячу- 290р
YouTube Избранное-за тысячу - 290р
Услуги Instogramm
за тысячу подписчиков - 290р
Накрутка лайков в инстаграм за тысячу- 290р
Накручиваю лайки на сайте ASK.FM
Цены:
за сто лайков - 10р.
за пятсот лайков - 40р.
за тысячу лайков - 90р.
Подписчики:
за тысячу подписчиков 190 рублей
Делаю накрутку в однокласниках
Цены
Вступившие в группы за тысячу- 149р
Связь:
Skype-pr-social-networks
ICQ-684572818
Оплата:
webmoney
qiwi
Яндекс Деньги иногда
голоса vk
Гарантии:
webmoney Формальный аттестат, бл 24.После регистрации прошло:~ 1 год и 6 месяцев.
Цены обговариваются в лс,а также будут меньше чем написано,так как это сделаны под форумы где цену меньше 290 ставить нельзя.
- Продвижение Вконтакте,Twitter,Instagram,YouTube,as114 просмотров