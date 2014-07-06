Я занимаюсь продвижением Вконтакте,Twitter,Instagram,YouTube,ask fm,Однок.

ВКонтакте

1)Цена за тысячу друзей\подписчиков - 290р

2)Цена за тысячу репостов - 290р

3)Цена за тысячу голосов в опросе - 290р

4)Цена за тысячу комментариев - 290р

Услуги в Twitter

1)Накрутка фолловеров за тысячу штук- 290р

2)Накрутка ретвитов за тысячу- 290р

Услуги YouTube

Просмотры за тысячу- 290р

Подписчики за тысячу - 290р

Лайки к видео за тысячу- 290р

YouTube Избранное-за тысячу - 290р

Услуги Instogramm

за тысячу подписчиков - 290р

Накрутка лайков в инстаграм за тысячу- 290р

Накручиваю лайки на сайте ASK.FM

Цены:

за сто лайков - 10р.

за пятсот лайков - 40р.

за тысячу лайков - 90р.

Подписчики:

за тысячу подписчиков 190 рублей

Делаю накрутку в однокласниках

Цены

Вступившие в группы за тысячу- 149р

Связь:

Skype-pr-social-networks

ICQ-684572818

ВК-https://vk.com/id195185304

Оплата:

webmoney

qiwi

Яндекс Деньги иногда

голоса vk

Гарантии:

webmoney Формальный аттестат, бл 24.После регистрации прошло:~ 1 год и 6 месяцев.

Цены обговариваются в лс,а также будут меньше чем написано,так как это сделаны под форумы где цену меньше 290 ставить нельзя.