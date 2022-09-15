FOXWEDO - крупная компания в сфере дизайна и программирования

FOXWEDO - крупная компания в сфере дизайна и стиля

Кто же такие FOXWEDO, откуда они взялись и почему так смело идут в бой?

FOXWEDO- Больше чем команда, больше чем амбиции. Это мечты и стремления. Это СОТНИ мощнейших дизайнеров.

FOXWEDO -крупная и широкоизвестная консалтинговая компания в сфере дизайна и фирменного стиля. Основана в 2019 году. Фирмой владеют 6 заслуженных лидеров по всей стране.

К вашим услугам:

UX/UI

Production

Advertising

Product/Package

Environmental design

Publishing

WEB design

Interfaces

Мы занимаемся абсолютно всем: начиная от дизайна нового iPhone или модного журнала - заканчивая концептами целых улиц! Будьте уверены и идите вперёд вместе с нами.

Заслуженные победы в номинациях "Лучший дизайн Национального банка" "Промышленный дизайн в сфере IT"

Мы сотрудничаем с крупными национальными компаниями. Промышленная среда "EVERO" и "City Key". Производитель П/О "Toretto". Aвиакомпания "KLE". Туристическая компания "TRUST Tur"

В нашей команде более 200 одарённых дизайнеров, работаем 24/7

Любые фантазии и пламенные желания. Сумасшедшие прототипы, множество идей и тысячи деталей - будет сделано !