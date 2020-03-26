Инженер IT
Инженер по специальности "Информационные системы и технологии", ТвГТУ в 2010 году, диплом с отличием, опыт в разработке web 3 года. полностью самостоятельных проектов пока нет.
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Веб-программирование
нет отзывов
от $50
от 5 дней
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Поисковые системы (SEO)
нет отзывов
от $20
от 5 дней
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Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $150
от 30 дней
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $75
от 10 дней
нет рейтинга
Тестирование сайтов
нет отзывов
от $10
от 5 дней
нет рейтинга