pralinee

Владимир Гур pralinee

 
66 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$130
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Модернизация сайта

    Требуется модернизировать сайт для кампании, занимающейся оптовой торговлей Наши пожелания: Заменить движокНовый дизайнИнформационный и продающий текст о фирме и что полезного клиент может получит от нас (перевод на английский и эстонский язык ...

    Сайты «под ключ»15 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Ищем дизайнера для подготовки этикеток

    $600

    Приглашаем дизайнера для подготовки этикеток для кондитерских товаров по разработанному бренду Ahh! У нас подготовлен Гайдлайн на русском языке, где описаны принципы построения дизайна упаковок, приведены примеры, приложены необходимые шрифты и ...

    Дизайн продукции20 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Ищем дизайнера

    Ищем дизайнера, который сможет внести изменения в имеющуюся этикетку (замена изображений, текста, штрихкода)

    Дизайн продукции19 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Создание 3D визуализации изображений товаров для каталога.

    Сделать 3D изображения товаров с натяжением на них этикетки. Тип упаковки жестяные банки, стеклянные с видимым содержимым. Товаров в жестяных банках 19 шт, товаров в стеклянных банках 8 шт. Для дальнейшего изготовления каталога товаров. ...

    3D-графика1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

Отзывы фрилансеров

sheffand
Андрей 
55 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
$130
10 баллов
8 лет назад
Создание 3D визуализации изображений товаров для каталога.
Приятно было поработать. Обращайтесь при необходимости.
Спасибо за сотрудничество
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