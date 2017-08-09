Требуется модернизировать сайт для кампании, занимающейся оптовой торговлей Наши пожелания: Заменить движокНовый дизайнИнформационный и продающий текст о фирме и что полезного клиент может получит от нас (перевод на английский и эстонский язык ...
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$130
выплачено фрилансерам
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нет выбранных исполнителей
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- Сайты «под ключ»15 заявокЗакрыт6 лет назад
- $600
Приглашаем дизайнера для подготовки этикеток для кондитерских товаров по разработанному бренду Ahh! У нас подготовлен Гайдлайн на русском языке, где описаны принципы построения дизайна упаковок, приведены примеры, приложены необходимые шрифты и ...Дизайн продукции20 заявокЗакрыт7 лет назад
Ищем дизайнера, который сможет внести изменения в имеющуюся этикетку (замена изображений, текста, штрихкода)Дизайн продукции19 заявокЗакрыт8 лет назад
Сделать 3D изображения товаров с натяжением на них этикетки. Тип упаковки жестяные банки, стеклянные с видимым содержимым. Товаров в жестяных банках 19 шт, товаров в стеклянных банках 8 шт. Для дальнейшего изготовления каталога товаров. ...3D-графика1 исполнительЗавершен8 лет назад
Отзывы фрилансеров
$130
10 баллов
8 лет назад
Приятно было поработать. Обращайтесь при необходимости.
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