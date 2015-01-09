prapor_

Иван prapor_

 
34 года
10 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует

  • Состыковать рисунок в корале или фотошоп

    нужно подготовить рисунок для печати в нужный размер с разбивками по листам оригинальный рисунок от клиента - изображение Viber (см приложения) макет который устроил клиента - A7TogIPG52k.jpg (см приложения) клиенту данный рисунок ...

    Иллюстрации и Рисунки8 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Продвижение в контакте

    группа http://vk.com/public86983551 необходимо продвижение и набор целевой аудитории ведение группы, администрирование дальнейшее сотрудничество в случае успешного пробного заказа: 1) +500 целевых подписчиков в течении месяца 2) пять уникальных постов в ...

    Социальные сети (SMM и SMO)1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Разработать дизайн сайта, логотип, сделать верстку

    разработать дизайн сайта, логотип, настроить, запустить, все "под ключ" сайт одностраничник должен содержать форму для заполнения данных для обратной связи с клиентом и от выбранных настроек после заполнения формы ему должна быть выслана анкета для ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

Отзывы фрилансеров

smm1
41 год
11 лет в сервисе
Был
день назад
$80
10 баллов
10 лет назад
Продвижение в контакте
Все отлично. Работа по проекту завершена. С человеком приятно работать, оплата всегда в срок. Всем рекомендую.
Отличный исполнитель! Приятен в общении, сделал все как просил точно и в срок. Реккомендую
Ответный отзыв
Dimazs
33 года
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$74
10 баллов
10 лет назад
Разработать дизайн сайта, логотип, сделать верстку
Отличный заказчик и приятный в общении человек! Задачу поставил четко и понятно, оплатил все в срок и даже с приятным бонусом за правки. В общем- советую!!!
отличный исполнитель! Сделал как просил и в срок, на связи почти всегда и отвечает на все сопутствующие вопросы. Помог с доменом и хостом. В общем, рекомендую!
Ответный отзыв