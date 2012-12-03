Математик-программист

Правдюк Дмитрий Михайлович

Дата рождения 09.12.1987

Семейное положение: холост

Телефон: +3 (050) 515 - 14 - 25

Образование:

• 1994 – 2004 гг. Школа № 14

• 2004 - 2008 гг. ВНУ им. В.Даля, специальность - прикладная математика, квалификация - бакалавр.

• 2004 - 2009 гг. ВНУ им. В.Даля, специальность - прикладная математика, квалификация - специалист.

• 2004 - 2009 гг. ВНУ им. В.Даля, специальность - информатика, квалификация - магистр.

• 2006 - 2008 гг, ВНУ им В.Даля, кафедра военной подготовки

• 2009 - 2010 гг аспирантура Луганского Национального Аграрного Университета.

Цель: Получение должности программиста С++.

Места работы:

1. ООО «Максимум» - Программист 1С

2. Главное управление Пенсионного фонда Украины в Луганской области – главный специалист-системотехник

Навыки и опыт:

• Реализация алгоритмов на C++ таких разделов математики как Численные методы, Теория распознавания образов, Теория принятия решений, Математическое программирование, Математическая статистика, и др.

• Разработка интерпретатора собственного языка и подмножества языка Pascal на С++.

• Разработка БД (InterBase, Firebird), работа с разработанными базами данных (Oracle, FoxPro) а также разработка клиентских приложений для них.

• Опыт использования библиотеки Boost С++.

• Опыт использования библиотеки VCL.

• Опыт использования библиотеки Qt.

• Опыт использования библиотеки MFC.

• Опыт использования Windows API.

• Разработка С++ библиотеки для парсинга и расчёта математических выражений.

• Разработка консольного GUI-калькулятора.

• Разработка приложений С++ с использованием библиотеки OpenGL.

• Имею опыт разработки на языках 1C 8.0/8.1, Assembler, Delphi, Java, JavaScript, VB.

• Имею опыт работы с установочными пакетами системы IstallShield.

• Опыт оптимизации приложений.

• Опыт разработки приложений для ОС Linux.

• Опыт работы с математическими пакетами Maple, MatCad, MatLab.

• Имею опыт преподавания Высшей математики.

Опыт программирования 6 лет.

Дополнительная информация:

Владею программными средствами разработки приложений:

• Borland C++ builder 6

• Borland Developer Studio 2006 (Borland C++ builder 10)

• Borland C++ builder 2007

• Embarcadero RAD Studio 2009

• Borland Delphi 7.0

• Microsoft VS 6.0 / 2003 / 2005 / 2008

• InterBase Expert,

• FireBird,

• KDeveloper,

• NetBeans

• NetCracker

• Maple

• MatCad

• MatLab

• Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Picture Manager.

Владение языками:

Русский, украинский, технический английский (иногда со словарем).

Личные качества:

Честность, ответственность, целеустремленность, порядочность, общительность, умение работать в коллективе, умение разбираться в чужом коде, без вредных привычек.

Дополнительно:

Наличие водительских прав категории “B”.

Умею играть на баяне ;)