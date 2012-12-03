Дмитрий Правдюк pravdyukdmitrypravdyukdmitry
Правдюк Дмитрий Михайлович
Дата рождения 09.12.1987
Семейное положение: холост
Телефон: +3 (050) 515 - 14 - 25
Образование:
• 1994 – 2004 гг. Школа № 14
• 2004 - 2008 гг. ВНУ им. В.Даля, специальность - прикладная математика, квалификация - бакалавр.
• 2004 - 2009 гг. ВНУ им. В.Даля, специальность - прикладная математика, квалификация - специалист.
• 2004 - 2009 гг. ВНУ им. В.Даля, специальность - информатика, квалификация - магистр.
• 2006 - 2008 гг, ВНУ им В.Даля, кафедра военной подготовки
• 2009 - 2010 гг аспирантура Луганского Национального Аграрного Университета.
Цель: Получение должности программиста С++.
Места работы:
1. ООО «Максимум» - Программист 1С
2. Главное управление Пенсионного фонда Украины в Луганской области – главный специалист-системотехник
Навыки и опыт:
• Реализация алгоритмов на C++ таких разделов математики как Численные методы, Теория распознавания образов, Теория принятия решений, Математическое программирование, Математическая статистика, и др.
• Разработка интерпретатора собственного языка и подмножества языка Pascal на С++.
• Разработка БД (InterBase, Firebird), работа с разработанными базами данных (Oracle, FoxPro) а также разработка клиентских приложений для них.
• Опыт использования библиотеки Boost С++.
• Опыт использования библиотеки VCL.
• Опыт использования библиотеки Qt.
• Опыт использования библиотеки MFC.
• Опыт использования Windows API.
• Разработка С++ библиотеки для парсинга и расчёта математических выражений.
• Разработка консольного GUI-калькулятора.
• Разработка приложений С++ с использованием библиотеки OpenGL.
• Имею опыт разработки на языках 1C 8.0/8.1, Assembler, Delphi, Java, JavaScript, VB.
• Имею опыт работы с установочными пакетами системы IstallShield.
• Опыт оптимизации приложений.
• Опыт разработки приложений для ОС Linux.
• Опыт работы с математическими пакетами Maple, MatCad, MatLab.
• Имею опыт преподавания Высшей математики.
Опыт программирования 6 лет.
Дополнительная информация:
Владею программными средствами разработки приложений:
• Borland C++ builder 6
• Borland Developer Studio 2006 (Borland C++ builder 10)
• Borland C++ builder 2007
• Embarcadero RAD Studio 2009
• Borland Delphi 7.0
• Microsoft VS 6.0 / 2003 / 2005 / 2008
• InterBase Expert,
• FireBird,
• KDeveloper,
• NetBeans
• NetCracker
• Maple
• MatCad
• MatLab
• Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Picture Manager.
Владение языками:
Русский, украинский, технический английский (иногда со словарем).
Личные качества:
Честность, ответственность, целеустремленность, порядочность, общительность, умение работать в коллективе, умение разбираться в чужом коде, без вредных привычек.
Дополнительно:
Наличие водительских прав категории “B”.
Умею играть на баяне ;)
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