Empire of Stars

это браузерная космическая стратегия. Наша игра предназначена для интелектуалов, здесь не достаточно поставить блок и нанести удар, здесь нужно продумать стратегию обороны и нападения а также численность и состав флота, количество освоеных планет и план их размещения во вселенной, игра полностью бесплатная, мы не требуем денег ни за обмен ресурсов ни за найм офицеров. Для игры Вам нужен всего лишь нормальный браузер.

http://xnova.ramss.ru/ тестовый сервер игры Empire of Stars

http://game.ramss.ru/ главный сервер игры Empire of Stars

http://game.ramss.ru/ главный сервер игры Empire of Stars (ТЕСТ)

http://ramss.ru/ сайт игры Empire of Stars

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