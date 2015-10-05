pravoved_2702201

Ольга Глумскова pravoved_2702201pravoved_2702201
Глумскова Ольга Сергеевнаюрисконсульт Дата рождения 2 октября 1981, Месторождения Пенза
Конт. Номер+7 902 2037300 (70-73-00)
Электронная почта: [email protected]
Образование Высшее [table]
2003
Государственное образовательное учреждение Высшего Профессионального образования
Нижегородский Коммерческий Институт, г. Нижний Новгород
Юриспруденция, диплом
2000
Пензенский торгово-экономический техникум, г. Пенза Экономика, бухгалтерский учет и контроль, диплом
[/table]Знание языков Английский— базовые знания[table]
Повышение квалификации
2009 Стажировка в Московском Юридическом Центре Коллегии Адвокатов" Пензенский филиал "Гарант", г. Пенза
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Общий срок работы 15 лет 5 месяцев
Группа компаний Флагман проектирование,монтаж, строительство
Руководитель юридического отдела
Период работы Июль 2013— по 05.10.2015гг. 2года 3 месяца
Основное направление деятельности Правовое сопровождение деятельности организации, правовая поддержка при работе с государственными структурами, организация договорной
работы, составление договоров, досудебная подготовка претензии, исковые
заявления, мирное урегулирование, отзывов и иных форм документов, представительство
в судах всех инстанции, сопровождение при исполнительном производстве, при
заявлении нового бренда, сравнение с имеющимися на рынке идентичных товаров и
услуг, товарных знаков, подготовка при регистрации ООО, ИП, ликвидации, банкротстве,
при изменении в учредительных документах, Единый государственный
реестр, сопровождение всех видов сделок.
ООО "СВА" ТЦ "ПРОСПЕКТ торговля, предприятия питания, аренда торговых и складских площадей
Юрист Декабрь 2005—июль 2013гг..7лет 8 месяцев
Основная деятельность в организации
Сопровождение предприятий (основным направлением деятельности которых составляет реализация продуктов
питания, бытовой химии, алкогольной продукции, спортивными товарами, сдача в
аренду торговых площадей, организация пунктов общественного питания).
Правовое препровождение для получения лицензий, заключений, паспортов безопасности,
проектных предложений для открытия предприятий общественного питания, для
работы с государственными, контролирующими органами, составление претензий,
исковых заявлений, отзывов, апелляционных и кассационных жалоб, представительство
в судах, государственных органах. Анализ и составление договоров поставки, аренды, купли - продажи,
транспортной экспедиции, ответственного хранения, маркетинговых услуг и т.д..
ООО "СВА" бар "Градусник"бухгалтер
Июнь 2000—декабрь 2005гг..5лет 7 месяцев
Ведение бухгалтерского учета предприятия общественного питания, торговли алкогольной продукцией, сопровождение кадрового учета производства, налогового учета на системе УСНО и ЕНВД, кассовых операций.
Кризисный Управляющий Объектов Строительства+79631095678