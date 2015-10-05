pravoved_2702201

ПРАВОВАЯ ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА

Глумскова Ольга Сергеевнаюрисконсульт Дата рождения 2 октября 1981, Месторождения Пенза

Конт. Номер+7 902 2037300 (70-73-00)

Электронная почта: [email protected]

Образование Высшее [table]

2003

Государственное образовательное учреждение Высшего Профессионального образования

Нижегородский Коммерческий Институт, г. Нижний Новгород

Юриспруденция, диплом

2000

Пензенский торгово-экономический техникум, г. Пенза Экономика, бухгалтерский учет и контроль, диплом

[/table]Знание языков Английский— базовые знания[table]

Повышение квалификации

2009 Стажировка в Московском Юридическом Центре Коллегии Адвокатов" Пензенский филиал "Гарант", г. Пенза

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Общий срок работы 15 лет 5 месяцев

Группа компаний Флагман проектирование,монтаж, строительство

Руководитель юридического отдела

Период работы Июль 2013— по 05.10.2015гг. 2года 3 месяца

Основное направление деятельности Правовое сопровождение деятельности организации, правовая поддержка при работе с государственными структурами, организация договорной

работы, составление договоров, досудебная подготовка претензии, исковые

заявления, мирное урегулирование, отзывов и иных форм документов, представительство

в судах всех инстанции, сопровождение при исполнительном производстве, при

заявлении нового бренда, сравнение с имеющимися на рынке идентичных товаров и

услуг, товарных знаков, подготовка при регистрации ООО, ИП, ликвидации, банкротстве,

при изменении в учредительных документах, Единый государственный

реестр, сопровождение всех видов сделок.

ООО "СВА" ТЦ "ПРОСПЕКТ торговля, предприятия питания, аренда торговых и складских площадей

Юрист Декабрь 2005—июль 2013гг..7лет 8 месяцев

Основная деятельность в организации

Сопровождение предприятий (основным направлением деятельности которых составляет реализация продуктов

питания, бытовой химии, алкогольной продукции, спортивными товарами, сдача в

аренду торговых площадей, организация пунктов общественного питания).

Правовое препровождение для получения лицензий, заключений, паспортов безопасности,

проектных предложений для открытия предприятий общественного питания, для

работы с государственными, контролирующими органами, составление претензий,

исковых заявлений, отзывов, апелляционных и кассационных жалоб, представительство

в судах, государственных органах. Анализ и составление договоров поставки, аренды, купли - продажи,

транспортной экспедиции, ответственного хранения, маркетинговых услуг и т.д..

ООО "СВА" бар "Градусник"бухгалтер

Июнь 2000—декабрь 2005гг..5лет 7 месяцев

Ведение бухгалтерского учета предприятия общественного питания, торговли алкогольной продукцией, сопровождение кадрового учета производства, налогового учета на системе УСНО и ЕНВД, кассовых операций.

Кризисный Управляющий Объектов Строительства+79631095678