ФИО: Лебедев Станислав Александрович

Пол: Мужской

Возраст: 23 года

Семейное положение: холост, детей нет.

Гражданство: РФ

Город проживания: Курск

Тел.: +7-915-510-83-96

E-mail: [email protected]

Skype: prazarfx

Образование:

2004 г. Технический лицей №165, г. Алматы (Казахстан)

2006 г. МОУ СШ №51 г. Курск.

2012 г. РГСУ, инженерно технический факультет, неполное высшее (заочная форма обучения, 4 курс)

Владение иностранными языками:

Английский свободный (разговорный и технический)

Опыт работы:

январь 2010 – январь 2013 – ЗАО «Курская Телефонная Компания» – инженер программист (разработка базовой структуры сайта, под новый проект Компании – ip-телефония, разработка и внедрение личного кабинета пользователя – www.ip46.ru, администрирование проекта). Поддержка сайта www.r46.ru, а также разработка новых модулей и модификация существующих. Реструктуризация административной части сайта, создание отдельных модулей для различных структурных подразделений Компании (ранжирование доступа, интранет).

апрель 2009 – январь 2010 – ИП «Сычев» – инженер программист (разработка базовой структуры сайта Компании, разработка уникальных модулей к сайту, администрирование сайта, поддержка системы моментальных платежей (терминалы), создание уникального графического движка терминалов, автоматизации приёма и учёта проведённых платежей www.kompanion.su). Работа с купюра-приёмниками, принтерами (прошивка, ремонт). Работа с монтажными схемами (распайка, подгонка блоков питания под схемы).

Служба в армии:

Проходил службу в войсковой части 11262 РХБЗ, работал в штабе, воинское звание по окончании службы – младший сержант, должность – командир отделения. Имеются благодарности и грамоты.

Профессиональные навыки и знания:

Web-разработка:

Сервер: Apache/IIS, PHP4-5, MySQL 4-5 / MSSQLServer 2000 / PostgeSQL

Клиент: HTML4/5, CSS2/3, DHTML/JavaScript

Протоколы: HTTP, FTP, TCP/IP, POP3, IMAP, SMTP, SSL

Технологии: AJAX, XML/XSLT

Веб-сервисы: SOAP/UDDI/WSDL.

Операционные системы:

Системы: 9x, 2k, XP/2003/Vista/Seven – администрирование, Linux, MacOS – пользователь.

Ближайшие интересы: C++ Builder, Visual Studio.

Графическое ПО:

Adobe Photoshop, Adobe Flash, Corel Draw.

Разработка сайтов: Adobe Dreamweaver, Macromedia Home Site.

Имеются навыки по обработке видео: перекодировка, редактирование (Sony Vegas, Pinnacle studio).

Дополнительные сведения:

Личные и профессиональные качества:

Способность к анализу, ответственность, внимательность к деталям, исполнительность, быстрая обучаемость, интерес к новым знаниям.

В 2004 году занял второе место на городском (г. Алма-Ата) и третье место на Республиканском уровне соревнований научных проектов в области информационных технологий (Республика Казахстан).