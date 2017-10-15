prazdnikmeda

Тело сайта: http://wp.amhani.ru/ Сайт на ворд прес. ТЗ примерное в прикрепленном файле. Есть первоначальное семантическое ядро с контекстной рекламы. результат: Наполнение (верстка + немного дизайн) + ежемесячная сео раскрутка. С вас обязательное портфолио сео раскрученных сайтов, высылайте ...
- Поисковые системы (SEO)10 заявокЗакрыт6 лет назад
Задача мобильное приложение, тз в прикрепленном, дизайн материалы есть. возможно изменение ТЗ максимум на 20% Результат: регистрация на гугл плей и корректная работа приложенияМобильные приложения8 заявокЗакрыт6 лет назад
сайт http://ampresent.ru/ , нужно добавить/поменять блоки , тз https://yadi.sk/d/t9-727S93PC359 . Результат работы- материалы для верстальщика.Дизайн сайтов11 заявокЗакрыт6 лет назад
- $57
нужен дизайн мобильного приложения,ТЗ в прикрепленном. В будущем возможны доработки за доп платуДизайн мобильных приложений7 заявокЗакрыт6 лет назад
- $85
[b]Описание проекта:[/b] Курсы в аудио формате по направлениям Психология, Исцеление, НЛП, личностный рост, Йога,Адвайта, дзен Буддизм, Даосизм, Собственные разработки и др. оплата 5000р курс – 30 практик . будет несколько курсов по 30 практик.Когда проект заработает и будет ...Копирайтинг13 заявокЗакрыт6 лет назад
восстановление бухгалтерии за 3 года. часть документов есть, часть нет. нужен почтовый ящик, местоположение - центральная часть России. Результат - готовая к проверкам в налоговой отчетность. цена договорная опыт работы от 5 ти лет бухгалтером выписка из банка в прикрепленном ...Бухгалтерские услуги15 заявокЗакрыт6 лет назад