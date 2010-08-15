preciousgift

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Высшее образование: Минский Государственный Лингвистический Университет, Факультет английского языка (2004-2009)

Владею английским (свободно) и катайским (базовый) языками.

Выполняю письменные технические переводы в сферах юриспруденции, техники, IT, культурологии, лингвистики, медицины, ветеринарии, а также художественные переводы.

Опыт работы 2 года в американской школе преподавателем английского языка для иностранцев в Шанхае, Китай. Работала переводчиком гидом в Китае, вела деловые переговоры в логистических компаниях на английском языке.