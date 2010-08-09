Дизайнер

Пономаренко Сергей Анатольевич

Дата рождения: 11 декабря 1992 года

Адрес, телефон:Город Кишинёв, Район Ботаника. +373 79732353, +373(022)550193

Семейное положение: Не Женат

Цель: Получение должности Дизайнера

Опыт работы: 2001-2009Работа в фотолаборатории. Непосредственная обязанность печать фотографии, и подготовки файла к печати.

2009-2010Работа в Типографии, должность Дизайнер.

Дополнительная информация:

Технические навыки: Photoshop, CorelDRAW, 3ds Studio MAX, MS Windows Xp, MS Windows 2000, Word, Excel, DOS.

Офисное оборудование (модем, сервер, копировальные аппараты), работа в Интернете

Возможные командировки:Загранпаспорт, возможны командировки

Личные качества:Энергичен, хороший организатор, работа в группе, коммуникабельность, креативность, трудолюбив.

Дата составления: 9.08.2010г.