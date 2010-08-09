Пономаренко Сергей Анатольевич
Дата рождения: 11 декабря 1992 года
Адрес, телефон:Город Кишинёв, Район Ботаника. +373 79732353, +373(022)550193
Семейное положение: Не Женат
Цель: Получение должности Дизайнера
Опыт работы: 2001-2009Работа в фотолаборатории. Непосредственная обязанность печать фотографии, и подготовки файла к печати.
2009-2010Работа в Типографии, должность Дизайнер.
Дополнительная информация:
Технические навыки: Photoshop, CorelDRAW, 3ds Studio MAX, MS Windows Xp, MS Windows 2000, Word, Excel, DOS.
Офисное оборудование (модем, сервер, копировальные аппараты), работа в Интернете
Возможные командировки:Загранпаспорт, возможны командировки
Личные качества:Энергичен, хороший организатор, работа в группе, коммуникабельность, креативность, трудолюбив.
Дата составления: 9.08.2010г.
- Меню для ресторана132 просмотра