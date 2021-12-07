premiera84

Елена premiera84

 
40 лет
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Аккаунт-менеджер Wildberries

   Возьму на себя:

  • Регистрация на WILDBERRIES в качестве поставщика
  • Заполнение спецификации и карточек товаров
  • Оформление поставок
  • Формирование этикеток
  • Работа с отзывами и вопросами покупателей
  • Помогу подобрать самый продающийся товар в вашей категории
  • Отслеживание акций и скидок
  • Проведу анализ ваших конкурентов
  • Выведу товар в ТОП
  • Подскажу какой ассортимент и объем отгружать
  • Работа с дефицитом и местом ожидания
  • Полное ведение и сопровождение на wildberries
  • Обратная связь