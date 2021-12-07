premiera84

Аккаунт-менеджер Wildberries
Возьму на себя:
- Регистрация на WILDBERRIES в качестве поставщика
- Заполнение спецификации и карточек товаров
- Оформление поставок
- Формирование этикеток
- Работа с отзывами и вопросами покупателей
- Помогу подобрать самый продающийся товар в вашей категории
- Отслеживание акций и скидок
- Проведу анализ ваших конкурентов
- Выведу товар в ТОП
- Подскажу какой ассортимент и объем отгружать
- Работа с дефицитом и местом ожидания
- Полное ведение и сопровождение на wildberries
- Обратная связь
Действие аккаунта приостановлено!