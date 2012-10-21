Громадная сфера интересов

Владелец нескольких интернет-проектов. Регулярно нужны услуги различных специалистов (SEO, программисты (PHP, Joomla), редакторы и т.д.). Прежде, на протяжении 6 лет, был аккаунт на Самом Популярном Фриланс Сайте. В связи с некоторыми изменениями перешел на ряд других площадок. Интересно, что за столько лет не получилось сформировать пула нормальных подрядчиков. Сфера фриланса весьма переменчива и, по некоторым наблюдениям, во фриланс идут часто люди не способные к нормальной усидчивой работе (без обид :) ). Поэтому до сих пор приходиться сидеть и выбирать. Отдельно хотелось бы сказать как раз про выбор исполнителей. Часто бывает что на проект откликаются свыше 50 исполнителей. Как же из них выбрать - постоянная проблема. Приходится погружаться в изучение портфолио. Вот основные факторы, которым я уделяю внимание:

1. Персонализированный ответ. В моих проектах всегда много вводной информации. Указано что и как нужно сделать, даны необходимые ссылки (в них могут быть русские буквы - не нравится мне, когда в поиске потом вылезают проекты с фриланса), указан объем работ. Хотелось бы в качестве ответа видеть не простой копи-паст стандартной рыбы, а несколько, хоть чуть-чуть персонализированный: почему стоит выбрать именно вас именно на этот проект.

2. Наличие контактных данных. Очевидно, что основное отличие фрилансера от постоянного сотрудника - его удаленность. Значит, должны быть контакты. Желательно, вплоть до телефона.

3. Грамотность в плане русского языка. Нормальный специалист, даже печник, должен владеть русским языком. Это общая характеристика потенциального исполнителя.

4. Реальное имя. Странно общаться с ником. У всех есть имена.

5. Актуальное портфолио. Касается ссылок в первую очередь. Нужно следить за портфолио, если из него ведут внешние ссылки. Они должны вести куда надо. Не знаю, правда, как это реализовано на данном сайте.

7. Личные сайты и блоги. Ничто так не раздражает как указанная ссылка на личный сайт/блог в котором нет вообще ничего, или пара записей за 2002 год.

С надеждой на успешное сотрудничество!

Григорий, окт 2012