prepod_Mikhalych

Преподаватель со стажем работы свыше пяти лет

Положительный опыт в написании работ по гуманитарным дисциплинам - маркетинг, PR, реклама.

Действующий преподаватель кафедры связей с оющественностью университета, опыт преподавательской деятельности - свыше 5 лет.

Высшее филологическое образование, специализация "связи с общественностью и реклама", стаж работы по специальности - более десяти лет.

Высшее экономическое образование.

Проживание - Алтайский край.

Оплата работ - банковский перевод, Яндексденьги, другие формы оплаты по предложению.

e-mail: [email protected]

Дополнительная форма связи - тел. +7 903 910 3010

С уважением, Михаил.