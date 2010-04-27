prepod_Mikhalych

Михаил Корляков prepod_Mikhalychprepod_Mikhalych
46 летРоссия/Барнаул
15 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Преподаватель со стажем работы свыше пяти лет
Положительный опыт в написании работ по гуманитарным дисциплинам - маркетинг, PR, реклама.
Действующий преподаватель кафедры связей с оющественностью университета, опыт преподавательской деятельности - свыше 5 лет.
Высшее филологическое образование, специализация "связи с общественностью и реклама", стаж работы по специальности - более десяти лет.
Высшее экономическое образование.
Проживание - Алтайский край.
Оплата работ - банковский перевод, Яндексденьги, другие формы оплаты по предложению.
e-mail: [email protected]
Дополнительная форма связи - тел. +7 903 910 3010
С уважением, Михаил.
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