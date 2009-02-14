Креатив, качество, сроки исплнения и ответственность

Флеш-дизайнер - огромный стаж постоянной работы в этой сфере (3,5 года), работаю и сейчас, конечно же :)

Делал работы для практически всех именитых фирм, которые размещались в интернете (на украинском рынке).

Из них - Winston, Audi, Master Card, Opel, Cosmopolitan, Ford, Jeep, Volvo, Gillette, Kia, Seat, Mercedes, Jaguar, LG, Chevrolet, Ukravto, Kenwood, Porsche, Toyota, Austrain Avialines, Wella и многие другие. Обращайтесь ко мне - я помогу решить задачу качественно и в срок.