prestige-gr

Артур prestige-gr

 
45 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

AlexeyLit
33 года
7 лет в сервисе
Был
12 часов назад
$10
10 баллов
7 лет назад
Написать 5 крутых обзоров про мебельную компанию
Хороший Заказчик, четкое ТЗ, оплата в срок! Рекомендую к сотрудничеству!
Всегда на связи, оперативная работа, соблюдение моих пожеланий. Спасибо!
Ответный отзыв
gitt
38 лет
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
12 отзывов
$30
10 баллов
7 лет назад
Настроить прокси на VPS
Все супер. Рекомендую!!!
Хороший исполнитель, очень ответственно подходит к делу, предлагает как сделать лучше. В процессе работы возникли непредвиденные усложняющие факторы, но исполнитель спокойно их решил, отвечал на сообщения оперативно.
Ответный отзыв