prestige-gr

нужно подготовить 10 текстов отзывов. По оплате 45 руб. за 1 отзыв. Все отзывы должны быть разного размера от 2 до 15 предложений. Отзывы должны быть реалистичные и без хвальбы. ТЗ представлю исполнителю. ...
- $8Копирайтинг19 заявокЗакрыт6 лет назад
- $20
Кухонная студия, кухни среднего ценового сегмента, качественные с грамотным монтажом. На рынке очень давно. Опыт написания текстов в данной сфере обязателен. Необходимо написать 5 обзоров от первого лица о достоинствах компании, ...Копирайтинг17 заявокЗакрыт7 лет назад
- $20
Интернет-магазин медицинской техники: коляски, средства для ухода за больными, товары для реабилитации (костыли и т.д.). Опыт написания текстов в данной сфере обязателен. Необходимо написать 5 отзывов от первого лица ...Копирайтинг6 заявокЗакрыт7 лет назад
- $20
компания оказывает профессиональные клининговые услуги для организаций: убирает торговые центры, административные здания. Также оказывает услуги химчистки и единоразовой уборки для физлиц. Необходимо написать 5 крутых отзывов от первого лица о достоинствах компании. ...Копирайтинг19 заявокЗакрыт7 лет назад
- $20
компания копает и устанавливает колодцы и системы очистки (септики) Необходимо написать 5 крутых отзывов от первого лица о достоинствах этой компании. Факты предоставим.Копирайтинг14 заявокЗакрыт7 лет назад
- $20
Компания занимается изготовлением мебели на заказ: кухни, шкафы-купе, мебель для гостиной. Необходимо написать 5 крутых отзывов от первого лица о достоинствах этой компании. Факты предоставим.Копирайтинг1 исполнительЗавершен7 лет назад
Требуется опытный специалист для ведения и продвижения социальных страниц автоцентра ВКонтакте, Фейсбуке, Инстаграме; Основные обязанности: - Создать и оформить странички; - 20 постов в месяц (составить грамотный текст + крутая ...Социальные сети (SMM и SMO)22 заявкиЗакрыт7 лет назад
нужно настроить socks5 на европейском vps чтобы коллеги из украины могли заходить на mail.ru а коллеги из россии пользоваться telegramВеб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $33
Есть 5 блогов про центры красоты необходимо написать на них 100 комментариев разного размера от 2 до 8 предложений (уникальных) 20 руб. за 1 комментарий, за 100 комментов = 2 000 руб. ...Копирайтинг15 заявокЗакрыт7 лет назад
есть скрипт, который через api метрики берет данные яндекс мертрики, делает клиенту отчет и высылает его на e-mail. Неожиданно на этой неделе перестал работать. в поддержке хостинга подсказали что слетел ключ метрики ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт7 лет назад
- $20
требуется написать крутые обзоры про квартиры в новом жилом комплексе. Рассказать о их достоинствах, но не рекламно, а от лица простого обывателя, как есть. Очень приветствуется опыт автора в риэлторской или строительной теме.Копирайтинг10 заявокЗакрыт7 лет назад
- $20
Требуется написать 5 крутых обзоров по 2 000 знаков каждый для публикации на сайтах о лошадях. Мы хотим донести до покупателя как мы любим животных и что в нашей деятельности деньги не главная цель. Мы ...Копирайтинг13 заявокЗакрыт7 лет назад