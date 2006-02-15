Есть сайт: http://klds.ru Доступа к нему нет. В нем есть каталог слева(от "Новогодние подарки" до "Компьютерные аксессуары") Необходимо перенести этот каталог со всем содержимом на другой сервер. Т.е. базу + структуру. Должен получиться полностью работающий клон каталога со ...