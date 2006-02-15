prestigez

Гость prestigez

 
NaN летРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Изготовление сайта

    $50

    Необходимо изготовить сайт. Тематика - бизнес, должен состоять из 4-5 страниц, контент любой, но не ворованный(будет проверяться). На каждой странице - текст +картинки. Оптимизированный. Стоимость до $30.

    Дизайн сайтов34 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Перенос базы и струтуры сайта на PHP+MySQL

    Есть сайт: http://klds.ru Доступа к нему нет. В нем есть каталог слева(от "Новогодние подарки" до "Компьютерные аксессуары") Необходимо перенести этот каталог со всем содержимом на другой сервер. Т.е. базу + структуру. Должен получиться полностью работающий клон каталога со ...

    PHPMySQLСайт на PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Создание сайта

    Используя информацию с сайтов www.klds.ru и www.ra-duga.ru, необходимо создать 4 сайта, узких направлений: 1.) Оригинальные подарки. 2.) Подарки для мужчин. 3.) Подарки для женщин. 4.) VIP-подарки. Сайты по структуре и дизайну могут быть похожи на: http://www.rail-way.ru/ , http://www.svet-div.ru/, http://rapget.com/ и ...

    Сайты «под ключ»65 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Создание сайта

    Необходимо создать порядка 20 простеньких сайтов, ознакомительного характера. Тематика сайтов- подарки и различные сувениры. Каждый сайт должен иметь не менее 4-х страниц, отличный от остальных дизайн и оптимизацию под поисковики. На сайтах должен быть в ...

    Сайты «под ключ»42 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Создание сайта дилера

    $250

    1) Создать клон сайта http://interpresent.ru/ с новым дизайном за исключеним нескольких разделов. Должно остаться: каталог полностью, с подразделами(формат вывода конечной позиции будет упрощен); поиск по каталогу; страница с контактами; на главной будет раздел новости, ...

    PHPMySQLHTML
    Сайты «под ключ»18 заявок
    Закрыт
    18 лет назад