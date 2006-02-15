Необходимо изготовить сайт. Тематика - бизнес, должен состоять из 4-5 страниц, контент любой, но не ворованный(будет проверяться). На каждой странице - текст +картинки. Оптимизированный. Стоимость до $30.
- $50Дизайн сайтов34 заявкиЗакрыт17 лет назад
Есть сайт: http://klds.ru Доступа к нему нет. В нем есть каталог слева(от "Новогодние подарки" до "Компьютерные аксессуары") Необходимо перенести этот каталог со всем содержимом на другой сервер. Т.е. базу + структуру. Должен получиться полностью работающий клон каталога со ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен17 лет назад
Используя информацию с сайтов www.klds.ru и www.ra-duga.ru, необходимо создать 4 сайта, узких направлений: 1.) Оригинальные подарки. 2.) Подарки для мужчин. 3.) Подарки для женщин. 4.) VIP-подарки. Сайты по структуре и дизайну могут быть похожи на: http://www.rail-way.ru/ , http://www.svet-div.ru/, http://rapget.com/ и ...Сайты «под ключ»65 заявокЗакрыт17 лет назад
Необходимо создать порядка 20 простеньких сайтов, ознакомительного характера. Тематика сайтов- подарки и различные сувениры. Каждый сайт должен иметь не менее 4-х страниц, отличный от остальных дизайн и оптимизацию под поисковики. На сайтах должен быть в ...Сайты «под ключ»42 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $250
1) Создать клон сайта http://interpresent.ru/ с новым дизайном за исключеним нескольких разделов. Должно остаться: каталог полностью, с подразделами(формат вывода конечной позиции будет упрощен); поиск по каталогу; страница с контактами; на главной будет раздел новости, ...Сайты «под ключ»18 заявокЗакрыт18 лет назад
- $250
создание сайта по моему ТЗ.Дизайн сайтов62 заявкиЗакрыт18 лет назад