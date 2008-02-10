Общий стаж: 6 лет

С мая 2000 года

Дизайнер (Полная занятость)

В компании: ЛиС

Описание деятельности компании: Полиграфическая фирма

Должностные обязанности: разработка оригинал-макетов календарей, наклеек, закладок, плакатов, кэпсов, значков, визиток, буклетов (вообщем все что связано с полиграфией).

С июня 2002 по настоящее время

Арт-директор (а проще, просто глава отдела дизайнеров, человек с палкой над 6 дизайнерами)

В компании: ЛиС

Описание деятельности компании: Полиграфическая фирма

Должностные обязанности: : разработка оригинал-макетов календарей, наклеек, закладок, плакатов, кэпсов, значков, визиток, буклетов (вообщем все что связано с полиграфией). Разработка оригинал-макетов для трафаретной печати, подготовка файлов к печати как трафаретной так и офсетной. Цветокоррекция, верстка. Создание дизайна интернет-представительства фирмы, с последующим ре-дизайном сайта, обновление информации на сайте фирме. Подбор картона/бумаги/самоклейки к тиражам, поиск поставщиков и типографий, работа с ними (частично).

Уровень владения компьютером: Продвинутый пользователь

Компьютерные навыки: Уверенное владение продуктами компаний Adobe и Сorel.

Дополнительная информация

Работы:

Полиграфия: www.lis-spb.ru - сайт фирмы, в которой работаю по настоящее время, там и представлено много моих работ.