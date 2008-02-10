Общий стаж: 6 лет
С мая 2000 года
Дизайнер (Полная занятость)
В компании: ЛиС
Описание деятельности компании: Полиграфическая фирма
Должностные обязанности: разработка оригинал-макетов календарей, наклеек, закладок, плакатов, кэпсов, значков, визиток, буклетов (вообщем все что связано с полиграфией).
С июня 2002 по настоящее время
Арт-директор (а проще, просто глава отдела дизайнеров, человек с палкой над 6 дизайнерами)
В компании: ЛиС
Описание деятельности компании: Полиграфическая фирма
Должностные обязанности: : разработка оригинал-макетов календарей, наклеек, закладок, плакатов, кэпсов, значков, визиток, буклетов (вообщем все что связано с полиграфией). Разработка оригинал-макетов для трафаретной печати, подготовка файлов к печати как трафаретной так и офсетной. Цветокоррекция, верстка. Создание дизайна интернет-представительства фирмы, с последующим ре-дизайном сайта, обновление информации на сайте фирме. Подбор картона/бумаги/самоклейки к тиражам, поиск поставщиков и типографий, работа с ними (частично).
Уровень владения компьютером: Продвинутый пользователь
Компьютерные навыки: Уверенное владение продуктами компаний Adobe и Сorel.
Дополнительная информация
Работы:
Полиграфия: www.lis-spb.ru - сайт фирмы, в которой работаю по настоящее время, там и представлено много моих работ.