Необходимо сделать ролик по аналогии с этим https://youtu.be/PKKcTwlmRIE, только для электроинструмента. Хронометраж 30 секунд, так как там мало деталей.
- Видеомонтаж14 заявокЗакрыт4 года назад
Необходимо в раздел Статьи добавить подраздел "Статьи о ремонте, доме и даче". CMS Битрикс. https://prnt.sc/17vbsf8Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен4 года назад
Нужно создать сайт с инфографикой и меньшим кол-вом текста для привлечения клиентов на тему юр. услуги.Сайты «под ключ»40 заявокЗакрыт4 года назад
Есть 5 лендингов. На них есть формы приема заявок. Заявки сейчас с них падают на почту. Необходимо, что бы заявки падали с лендингов в Битрикс24, как новые лиды.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт4 года назад
- Необходимо настроить контекстную рекламу в поисковых системах для сферы юр. услуг для г. Уфы. - Направление - автоюрист, возврат прав, земельный юрист, юрист по недвижимости, юрист, адвокат. - Так же исключить бесплатные ...Контекстная реклама26 заявокЗакрыт4 года назад
- $10
Нужно нарисовать 3 эмодзи 1. Сидит вышивает с иголкой 2. Держит руку "новое поступление", только без слова 3. На швейной машинке сидит. Цвет персонажа - серый Персонаж - это тоже ...Иллюстрации и Рисунки19 заявокЗакрыт4 года назад
Необходим дизайн сайта юридических услуг Главная О компании Практики (услуги) Блог (статьи) КонтактыДизайн сайтов84 заявкиЗакрыт4 года назад
Необходимо разработать аналог бонусной системы https://bonus.kilbil.ru/. Задача - накопление и списание бонусов при покупке и продаже соответственно, на кассах. Кассы созданы на базе фронтол6. Необходимы примерные сроки и стоимость проекта, готовы обсуждать.Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Есть направления в сделках. Нужно сделать 2 направления в них. Закрепить за каждым направлением сотрудника Настроить вид карточки сделки для каждого направления (или этого сотрудника) свойСистемы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Добрый день. У нас есть купленный шаблон сайта. Самое расположение элементов мне нравиться, но не устраивает сам дизайн, графическая часть. Так же хотелось бы поменять страницу с категориями товаров, так как сейчас не все ...Дизайн сайтов36 заявокЗакрыт5 лет назад
Необходимо подобрать музыку, чтобы ее допустили для размещения в инстаграм, смонтировать ролик, должен быть динамичным, со звуковым акцентом, первая часть это приглашение, вторая часть условия, потом небольшое видео магазина 2,3 сек и заставка логотип. При ...Видеомонтаж54 заявкиЗакрыт5 лет назад
Есть ТЗ и брендбук, необходимо сделать дизайн маркетинг кита, подобрать рисунки, фотографииДизайн сайтов1 исполнительЗавершен5 лет назад
Необходимо создать сервис на PHP (десктопная + мобильная версия). ТЗ приложил. Должна размещаться на нашем сервере. Доступ к сервису должен обеспечиваться онлайн. ТЗ приложил. Указать сроки + стоимость.Веб-программирование5 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно разработать программу десктоп, с возможностью удаленного доступа по логину и паролю. Необходимо указать решение, на котором предлагается реализовать проект (язык, какая база данных и т.д.), стоимость и сроки.Прикладное ПО5 заявокЗакрыт5 лет назад
Есть элементы по фирменному стилю, цвета, логотип, шрифты, некоторая айдентика. Необходимо это все собрать в форме буклета и правилВерстка полиграфии20 заявокЗакрыт5 лет назад
Тема: бренд сети магазинов крепежных изделий и электроинструментов, строительных и садовых товаров. Персонаж должен быть позитивным. Чтоб в дальнейшем его можно было использовать в анимации. Позиционироваться он будет как помощник в хозяйстве, профессионал на ...Иллюстрации и Рисунки27 заявокЗакрыт5 лет назад
Необходимо на CMS либо написать с нуля небольшой сервис для внутренних нужд. Основное требование: доступ должен быть организован через интернет, минимальное количество пользователей, которые одновременно смогут работать не менее 15 человек. Максимальное 50 человек. ...Веб-программирование16 заявокЗакрыт5 лет назад
Необходимо создать продающий лендинг адаптированный под мобильные устройства. Тема: юридические услуги. Показать что мы предлагаем все юр.услуги всего за 1000 рублей. Что у такая цена только у нас. Страница должна призывать посетителя захотеть воспользоваться услугой ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно разместить информацию в вк: отзывы, комментарииНаполнение сайтов20 заявокЗакрыт8 лет назад
- $15
980 на 211. На сайте domsigaret.com, нужно чтоб верхний рисунок большой баннер с названием сайта был gif. Переход на: - уникальный каталог товаров для клиентов ERR GROUP - оригинальная услуга PersShop в ...HTML-верстка5 заявокЗакрыт8 лет назад