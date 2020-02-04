prezedent

Евгений prezedent

 
40 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
PREZEDENTT СТУДИЯ

Мы делаем все что есть в интернете)))

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$3
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Настройка и запуск Я.Директ и G.Ads

    - Необходимо настроить контекстную рекламу в поисковых системах для сферы юр. услуг для г. Уфы. - Направление - автоюрист, возврат прав, земельный юрист, юрист по недвижимости, юрист, адвокат. - Так же исключить бесплатные ...

    Контекстная реклама26 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Нужно нарисовать эмодзи - персонаж по аналогии - 3 шт.

    $10

    Нужно нарисовать 3 эмодзи 1. Сидит вышивает с иголкой 2. Держит руку "новое поступление", только без слова 3. На швейной машинке сидит. Цвет персонажа - серый Персонаж - это тоже ...

    Иллюстрации и Рисунки19 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Необходимо разработать программу

    Необходимо разработать аналог бонусной системы https://bonus.kilbil.ru/. Задача - накопление и списание бонусов при покупке и продаже соответственно, на кассах. Кассы созданы на базе фронтол6. Необходимы примерные сроки и стоимость проекта, готовы обсуждать.

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Настройки в Битрикс24

    Есть направления в сделках. Нужно сделать 2 направления в них. Закрепить за каждым направлением сотрудника Настроить вид карточки сделки для каждого направления (или этого сотрудника) свой

    Системы управления (CMS)4 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Отрисовать дизайн

    Добрый день. У нас есть купленный шаблон сайта. Самое расположение элементов мне нравиться, но не устраивает сам дизайн, графическая часть. Так же хотелось бы поменять страницу с категориями товаров, так как сейчас не все ...

    Дизайн сайтов36 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Сделать динамичный ролик для ВК и инстаграмма

    Необходимо подобрать музыку, чтобы ее допустили для размещения в инстаграм, смонтировать ролик, должен быть динамичным, со звуковым акцентом, первая часть это приглашение, вторая часть условия, потом небольшое видео магазина 2,3 сек и заставка логотип. При ...

    Видеомонтаж54 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Нужно создать сервис

    Необходимо создать сервис на PHP (десктопная + мобильная версия). ТЗ приложил. Должна размещаться на нашем сервере. Доступ к сервису должен обеспечиваться онлайн. ТЗ приложил. Указать сроки + стоимость.

    PHP
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Необходимо разработать программу

    Нужно разработать программу десктоп, с возможностью удаленного доступа по логину и паролю. Необходимо указать решение, на котором предлагается реализовать проект (язык, какая база данных и т.д.), стоимость и сроки.

    Прикладное ПО5 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Нужно придумать персонажа

    Тема: бренд сети магазинов крепежных изделий и электроинструментов, строительных и садовых товаров. Персонаж должен быть позитивным. Чтоб в дальнейшем его можно было использовать в анимации. Позиционироваться он будет как помощник в хозяйстве, профессионал на ...

    Иллюстрации и Рисунки27 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Необходимо сделать сервис

    Необходимо на CMS либо написать с нуля небольшой сервис для внутренних нужд. Основное требование: доступ должен быть организован через интернет, минимальное количество пользователей, которые одновременно смогут работать не менее 15 человек. Максимальное 50 человек. ...

    Веб-программирование16 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Продающий лендинг

    Необходимо создать продающий лендинг адаптированный под мобильные устройства. Тема: юридические услуги. Показать что мы предлагаем все юр.услуги всего за 1000 рублей. Что у такая цена только у нас. Страница должна призывать посетителя захотеть воспользоваться услугой ...

    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Необходим HTML5 баннер.

    $15

    980 на 211. На сайте domsigaret.com, нужно чтоб верхний рисунок большой баннер с названием сайта был gif. Переход на: - уникальный каталог товаров для клиентов ERR GROUP - оригинальная услуга PersShop в ...

    HTML
    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    8 лет назад
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Отзывы фрилансеров

handpc
Сергей 
38 лет
4 года в сервисе
Был
год назад
$3
10 баллов
4 года назад
Необходимо вывести раздел на сайте 1С-Битрикс
Благодарю за первый заказ на этой бирже! Оплата поступила моментально.
Спасибо за оперативность. Исполнитель был на связи всегда.
Ответный отзыв
Andy-graphic
Андрей 
42 года
6 лет в сервисе
Был
год назад
209 отзывов(-3)
$100
8 баллов
5 лет назад
Нужно сделать дизайн маркетинг кита
+
Рисует нормально. Было предложено 2 варианта, но все это было немного не то, что ожидали.
Ответный отзыв
kat-gaz
43 года
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$2
9 баллов
9 лет назад
Нужно уникальное описание услуги на сайт адвоката
Было очень комфортно работать. Понятное ТЗ и своевременный расчет. Спасибо!
Все сделано на отлично. Заказывал впервые на таких сайтах. Работа устроила. Конечно пришлось долго выбирать исполнителя, т.к. многие говорили возьмуться делать и просили предоплаты, меня это не устраивало. С ней буду работать и дальше.
Ответный отзыв
FreeLocker
Александр 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$30
10 баллов
9 лет назад
Нужно установить скрипт доски объявления на хостинг
Всё отлично. Рекомендую к сотрудничеству. Надеюсь еще не один проект развернем и запустим. Спасибо.
Все сделано отлично. Оформлен хостинг, куплен домен, развернут скрипт сайта, проверил на наличие ошибок. И сразу решили ещё один сайт с ним развернуть. Что самое интересное, ещё до утверждения исполнителя, он уже все протестировал. Молодец.
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