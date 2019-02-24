prezn

Борис prezn

 
29 летРоссия/Санкт-Петербург
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Автоматизация, скрипты и решение задач

1). Написание cкриптов (язык: bash/perl/python)

  • Для автоматизация рутиной работы и любых действий требующих многократных повторов.
  • Написание крупных связок из скриптов и интеграция в существующие системы управление
  • Под windows и unix подобные системы
  • От имитации реального движения мыши пользователем до быстрой работы с помощью встроенного API
  • Кроссплатформенность (переносимость), помощь в переносе на другие системы, если необходимо
  • Добавление нового функционала в уже существующие скрипты + оптимизация кода и оформление.
2).  Написание простых программ на С/С++

  • ﻿курсовые,лабораторные, дипломные работы для университетов
  • ﻿Решение задач, простым понятным языком с большим количеством комментариев
  • Разработка утилит под Linux
  • написание простых утилит на Си для роутеров с open-wrt, dd-wrt, wive-ng и пр.
PythonLinuxPerlUnixBash
Портфолио