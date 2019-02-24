Автоматизация, скрипты и решение задач
1). Написание cкриптов (язык: bash/perl/python)
- Для автоматизация рутиной работы и любых действий требующих многократных повторов.
- Написание крупных связок из скриптов и интеграция в существующие системы управление
- Под windows и unix подобные системы
- От имитации реального движения мыши пользователем до быстрой работы с помощью встроенного API
- Кроссплатформенность (переносимость), помощь в переносе на другие системы, если необходимо
- Добавление нового функционала в уже существующие скрипты + оптимизация кода и оформление.
- курсовые,лабораторные, дипломные работы для университетов
- Решение задач, простым понятным языком с большим количеством комментариев
- Разработка утилит под Linux
- написание простых утилит на Си для роутеров с open-wrt, dd-wrt, wive-ng и пр.
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- Полнофункциональное API для управление роутерами76 просмотров