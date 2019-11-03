prilipkoslava

Подготовка базы данных: Проверить проанализировать таблицы соответствия с исходной базой джсон файлов, на целостность базы, все ли импортнулось, все ли записи в базе за периодОбновить таблицу, внести данные из справочника, которых ...
- Базы данных1 заявкаЗакрыт4 года назад
1. Каждые 2 часа парсер на нод.жс выкладывает базу, джсон файл sellers.json - в ней 20 тыс товаров 2. 3000 товаров из них (price.json) надо актуализировать (каждые 2 часа обновлять) и ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт4 года назад
Импорт приходных накладных от поставщиков: связать при импорте по коды товаров с товарами в каталоге 1с- ключевые поля дата и код товара, привязать по названию, если нет кода, в случае если привязка не ...1С-программирование5 заявокЗакрыт5 лет назад
Добрый день Можно ли на сегодня с нашими браузерами последних версий и геолокацией писать на страничке товара в магазине во сколько ищущий клиент в руки получит желанный так долгожданный товар, который он выбирал так ...Интернет-магазины4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Добрый день Есть база ссылок на товары на известные прайсагрегаторы 50 000-120 000 записей Надо по этим прямым ссылкам открывать карточку товара прайсагрегатора, вынимать от туда минимум: нижняя ...Системное администрирование2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Есть каталог товаров на сайте и в базе 1с8, 60000 товаров, их надо синхронизировать С 1с если добавляется запись, новый товар, надо сделать транзакцию на сайт проверить есть ли такой товар на сайте, ...1С-программирование2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Можно ли в 1С 7.7 но номеру счета вытянуть данные из него, если они нужны для внешнего ПО? Сколько может стоить такое решение?1С-программирование7 заявокЗакрыт5 лет назад
Создать логотип для странички, сайта спутникаДизайн сайтов1 исполнительЗавершен5 лет назад
Войти под паролем, с помощью формы, отфильтровать анкеты по заданным параметрам, около 300 получается, вывести в таблицу только тех юзеров кто был онлайн в течении последних 7 дней просьба на пхп это сделатьВеб-программирование3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Нужно написать приложение/скрипт, которое будет уведомлять (в браузере) о поступившей строке в таблицу. Сайт на node.js и react см. скриншотВеб-программирование7 заявокЗакрыт5 лет назад
На заводе производим водку, которая дальше идет по нескольким магазинам. Краткое описание в атаче. Задача чтобы бренд начали узнавать больше и шло продвижение на рынке. Обсудим предложения, идеи.Управление проектами7 заявокЗакрыт6 лет назад