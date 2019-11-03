prilipkoslava

Слава Прилипко prilipkoslava

 
46 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$30
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

Pica_So
32 года
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
$30
10 баллов
5 лет назад
Создание логотипа
Рад сотрудничеству. Рекомендую!
Прекрасно справился с разработкой логотипа, в невероятно кротчайшие сроки, представил на выбор много разных вариантов, мы всем коллективом проголосовали какой пойдет в работу, дружно, сплачено оставили лого, за который большинство Логотип КТК наверняка найдете в портфолио
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