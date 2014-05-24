Сергей Светлов prime-textprime-text
63 годаРоссия/Санкт-Петербург
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
копирайт, рерайт, продающие тексты
ПРАЙС
Рерайт – 150 рублей/1000 знаков б.п.
Копирайтинг – 250 рублей/1000 знаков б.п
PR-тексты:
- написание пресс-релиза – 2000 рублей/текст
- написание поздравления – 5000 рублей/текст
- другие PR-тексты – от 1000 рублей/1000 знаков б.п.
Рекламный текст – 350 рублей/1000 знаков б.п.
Текст для главной страницы – 500 рублей/1000 знаков б.п.
Описания товаров (интернет-магазин) – 150 рублей/500 знаков
SEO-копирайтинг:
SEO-текст для главной страницы – 3000 рублей/текст объем до 2500 знаков б.п.
Оптимизированные тексты – 300 рублей/1000 знаков б.п.
Действие аккаунта приостановлено!
Копирайтинг
нет отзывов
от $150
от 3 дней
нет рейтинга