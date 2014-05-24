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Сергей Светлов prime-text

 
63 годаРоссия/Санкт-Петербург
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
копирайт, рерайт, продающие тексты

ПРАЙС

Рерайт – 150 рублей/1000 знаков б.п.

Копирайтинг – 250 рублей/1000 знаков б.п

PR-тексты:

- написание пресс-релиза – 2000 рублей/текст

- написание поздравления – 5000 рублей/текст

- другие PR-тексты – от 1000 рублей/1000 знаков б.п.

Рекламный текст – 350 рублей/1000 знаков б.п.

Текст для главной страницы – 500 рублей/1000 знаков б.п.

Описания товаров (интернет-магазин) – 150 рублей/500 знаков

SEO-копирайтинг:

SEO-текст для главной страницы – 3000 рублей/текст объем до 2500 знаков б.п.

Оптимизированные тексты – 300 рублей/1000 знаков б.п.

SEO-копирайтингРекламный текст
Копирайтинг
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