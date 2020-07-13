prime_expertbk

Предоставление бухгалтерских и юридических услуг

Мы возьмем на себя ведение бухгалтерского учета, составление отчетности и ее представление, общение с налоговой.

7 преимуществ сотрудничества с нами:

Снижение налоговых рисков;

Концентрация предпринимателя (фирмы) на основной деятельности;

Экономия на заработной плате бухгалтера, отчислениях в бюджет с заработной платы, инфраструктуре рабочего места бухгалтера (офисная площадь, оргтехника, программное обеспечение, услуги программистов);

Отсутствие трудовых отношений с бухгалтером позволит Вам забыть о больничных, декретных, отпускных, нездоровых амбициях;

Вы получаете бесплатные консультации в рамках договора о бухгалтерском обслуживании;

Вам не придется срочно искать замену в случае увольнения бухгалтера, а также платить штрафы за непредоставленную вовремя отчетность. Наши сотрудники взаимозаменяемы, и Ваша отчетность будет составлена безукоризненно и сдана в срок;

В случае налоговой проверки Вы получаете дополнительную защиту, претензии налоговой мы сможем оспорить и доказать правильность исчисления и уплаты налогов Вашей фирмой.

Для бесперебойного ведения учета и своевременной сдачи отчетности Вам необходимо передать нам документы или выслать сканы.

Мы рады предложить широкий спектр юридических услуг: представительство в судах, споры с налоговой, регистрация, ликвидация ООО, ИП, ЗАО, ОАО и другое. А также - сопровождение электронных торгов, подготовка сметной документации, разработка и продвижение сайтов, установка видеонаблюдения.

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Контактная информация:

телефон: +7(952)832-88-73 Полина