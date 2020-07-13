prime_expertbk

Полина Бакланова prime_expertbkprime_expertbk
35 летРоссия/Краснодар
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Предоставление бухгалтерских и юридических услуг
Мы возьмем на себя ведение бухгалтерского учета, составление отчетности и ее представление, общение с налоговой.
7 преимуществ сотрудничества с нами:
- Снижение налоговых рисков;
- Концентрация предпринимателя (фирмы) на основной деятельности;
- Экономия на заработной плате бухгалтера, отчислениях в бюджет с заработной платы, инфраструктуре рабочего места бухгалтера (офисная площадь, оргтехника, программное обеспечение, услуги программистов);
- Отсутствие трудовых отношений с бухгалтером позволит Вам забыть о больничных, декретных, отпускных, нездоровых амбициях;
- Вы получаете бесплатные консультации в рамках договора о бухгалтерском обслуживании;
- Вам не придется срочно искать замену в случае увольнения бухгалтера, а также платить штрафы за непредоставленную вовремя отчетность. Наши сотрудники взаимозаменяемы, и Ваша отчетность будет составлена безукоризненно и сдана в срок;
- В случае налоговой проверки Вы получаете дополнительную защиту, претензии налоговой мы сможем оспорить и доказать правильность исчисления и уплаты налогов Вашей фирмой.
Мы рады предложить широкий спектр юридических услуг: представительство в судах, споры с налоговой, регистрация, ликвидация ООО, ИП, ЗАО, ОАО и другое. А также - сопровождение электронных торгов, подготовка сметной документации, разработка и продвижение сайтов, установка видеонаблюдения.
Контактная информация:
телефон: +7(952)832-88-73 Полина
электронная почта: [email protected]
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