Выполняю письменные переводы как с английского языка на русский, так и наоборот. С удовольствием возьмусь за работу по переводу статей и текстов (журналы, газеты, выписки), содержимое сайтов, персональной документации.

Успешно работаю с инструкциями, техническими текстами, особенно автомобильная тематика, поскольку имею образование инженера в сфере автомобилестроения и опыт работы на иностранном предприятии.

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Берусь за решение контрольных работ, курсовых работ, отчетов. Но право выбора оставляю за собой, т.к. это не основополагающий заработок. Сам выполняю технические работы - транспортной и автомобильной тематики. Сотрудничаю с репетиторами.