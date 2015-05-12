primoliar

Олег primoliar

 
36 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад

    Выполняю письменные переводы как с английского языка на русский, так и наоборот. С удовольствием возьмусь за работу по переводу статей и текстов (журналы, газеты, выписки), содержимое сайтов, персональной документации. 

    Успешно работаю с инструкциями, техническими текстами, особенно автомобильная тематика, поскольку имею образование инженера в сфере автомобилестроения и опыт работы на иностранном предприятии. 

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   Берусь за решение контрольных работ, курсовых работ, отчетов. Но право выбора оставляю за собой, т.к. это не основополагающий заработок. Сам выполняю технические работы - транспортной и автомобильной тематики. Сотрудничаю с репетиторами.  

    

Отзывы заказчиков

oSsT
34 года
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$10
9 баллов
10 лет назад
БЖД для автомобильных специальностей тех.ВУЗа
Спасибо Олегу за выполненную работу! Сделал даже поправки согласно рекомендациям. Сроки выдержанны. Буду сотрудничать!
Можно работать, не подвел с оплатой) Задание особенное, но вполне выполнимо! Спасибо за работу!
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Переводы
нет отзывов
$2/час
от 1 дня
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