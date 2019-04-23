primorochka2016

Специалист по настройке рекламы в РСЯ

Меня зовут Яна Гришина. Я специалист по настройкерекламы в РСЯ. Чем я могу помочь:- Маркетинговый аудит и анализ конкурентов;- Рассчитаю минимальный бюджет, который нужен длятестового запуска рекламы;- Создание тестовой рекламной кампании;- Создание масштабной рекламной кампании;- Ведение рекламной кампании;- Масштабирование рекламной кампании.Жду от вас ответа.С уважением, Яна Гришина.