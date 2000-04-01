Чен Лариса Анатольевна
Образование:
1990 г. – 1997 г. Карагандинский Государственный Университет им. Е.А. Букетова
Факультет: Философии и психологии.
Специальность: Психолог.
Профессиональный опыт:
09.1997 – 04.2000г. ОО Центр Альтернативной педагогики «Образование и развитие»
Должность: Психолог.
04.2000 – 02.2001 г. Газета «Вместе»
Должность: Главный редактор.
02.2001 - 06.2001 г. Карагандинский еженедельник «Вечерняя газета»
Должность: Корреспондент.
06.2001 г. – 10.2003г. Карагандинская областная газета «Криминальные новости»
Должность: Корреспондент.
03.2003г – 09.2003г. Республиканская газета «Московский комсомолец в Казахстане»
Должность: Собственный корреспондент по Карагандинскому региону.
10.2003 – 04.2004г. Карагандинский еженедельник «Взгляд»
Должность: Корреспондент.
04.2004 – 01.2006г. Карагандинский еженедельник «Взгляд»
Должность: Главный редактор.
10.2005 – 05.2007г. Казахстанская газета «Республика»
Должность: Собственный корреспондент по Карагандинскому региону.
05.2007 – 10.2008г. Бесплатная газета «Максимум новостей»
Должность: Директор
10.2008 – по 01.2009 Республиканский бесплатный еженедельник «Слово и Дело»
Должность: Директор
Дополнительные сведения:
Опытный пользователь ПК, коммуникабельность, креативность, оперативность в работе. Пишу стихи, прозу.
Портфолио
- Два берега судьбы Вадима Казаченко316 просмотров