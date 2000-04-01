Журналист с 9-летним стажем. Большой опыт редакторской работы.

Чен Лариса Анатольевна

Образование:

1990 г. – 1997 г. Карагандинский Государственный Университет им. Е.А. Букетова

Факультет: Философии и психологии.

Специальность: Психолог.

Профессиональный опыт:

09.1997 – 04.2000г. ОО Центр Альтернативной педагогики «Образование и развитие»

Должность: Психолог.

04.2000 – 02.2001 г. Газета «Вместе»

Должность: Главный редактор.

02.2001 - 06.2001 г. Карагандинский еженедельник «Вечерняя газета»

Должность: Корреспондент.

06.2001 г. – 10.2003г. Карагандинская областная газета «Криминальные новости»

Должность: Корреспондент.

03.2003г – 09.2003г. Республиканская газета «Московский комсомолец в Казахстане»

Должность: Собственный корреспондент по Карагандинскому региону.

10.2003 – 04.2004г. Карагандинский еженедельник «Взгляд»

Должность: Корреспондент.

04.2004 – 01.2006г. Карагандинский еженедельник «Взгляд»

Должность: Главный редактор.

10.2005 – 05.2007г. Казахстанская газета «Республика»

Должность: Собственный корреспондент по Карагандинскому региону.

05.2007 – 10.2008г. Бесплатная газета «Максимум новостей»

Должность: Директор

10.2008 – по 01.2009 Республиканский бесплатный еженедельник «Слово и Дело»

Должность: Директор

Дополнительные сведения:

Опытный пользователь ПК, коммуникабельность, креативность, оперативность в работе. Пишу стихи, прозу.