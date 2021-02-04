pringls3003

Здравствуйте, я - копирайтер , SSM. Идеально владею украинским языком))

Меня зовут Анастасия. Я уже не первый раз занимаюсь копирайтингом и SSM. Учусь в медицинском университете.

Мои проекты зачастую были связаны с молодёжными организациями, учёбой.

Мене звати Анастасія. Я вже не перший рік займаюсь копірайтингом і SSM. Навчаюся в медичному університеті.

Мої проекти найчастіше були пов'язані з молодіжними організаціями, навчанням, медичними статтями. Тому я вже маю досвід у цій сфері.

Щодо постів. І контент-плану. В першу чергу, потрібно подивитись на вже історію профілю. Які теми вже були висвітленні, що набирає більше переглядів і тд.

Буду рада співпраці.